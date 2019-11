Pressemitteilung BoxID: 776048 (Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Glühwein mit Meerblick: Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern

Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit mehr als 2,5 Millionen Gästen

Rund 50 Weihnachtsmärkte werden von Ende November bis Weihnachten und teilweise sogar bis ins Jahr 2020 zwischen Ostseeküste und Seenplatte veranstaltet. Gäste können sich auf neue Formate wie die „Höfische Weihnacht“ im Innenhof des Schweriner Schlosses, maritime Bräuche wie die Ankunft des Weihnachtsmannes auf einem Segelboot sowie auf plattdeutsche Weihnachtsgeschichten freuen. Regionale Kunsthandwerker bieten ihre Waren an, Lichterketten flimmern zwischen alten Backsteingemäuern und in den Gassen riecht es etwa nach Sanddornpunsch und Rostocker Rauchwurst. Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit mehr als 2,5 Millionen Besuchern aus Deutschland, Schweden, Dänemark und dem Baltikum, die sich in imposanten Schlössern, kleinen Fischerdörfern und an den Strandpromenaden der Ostseebäder auf das Weihnachtsfest einstimmen. Unter www.auf-nach-mv.de/weihnachten sind zahlreiche Weihnachtsmärkte gelistet, im Folgenden eine Auswahl:



Rostocker Weihnachtsmarkt: Größter Markt im Nordosten

Vom 25. November bis zum 22. Dezember lädt der größte Weihnachtsmarkt des Landes nach Rostock ein. Im historischen Stadtzentrum reihen sich auf rund drei Kilometern Schlemmerbuden, Glühweinstände, eine begehbare Weihnachtspyramide, ein 36 Meter hohes Riesenrad sowie eine Weihnachtsbühne, auf der an den Wochenenden das Weihnachtsmärchen „Weihnachtliche Hexerei“ präsentiert wird, aneinander. Beim Weihnachtsrummel an der Fischerbastion stehen Fahrgeschäfte bereit. Skandinavisches Flair herrscht traditionell auf dem Universitätsplatz, wo Finnen Honig aus ihrer Heimat, wärmenden Glögg und Elchburger anbieten. Insgesamt sind rund 210 Schausteller und Markthändler aus Deutschland, Polen, Finnland, Indien und den Niederlanden auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt vertreten. Die Veranstalter rechnen mit rund 1,5 Millionen Besuchern.

Weitere Informationen: www.rostocker-weihnachtsmarkt.de



Weihnachtliches Ambiente im gotischen Gewölbekeller der Hansestadt Stralsund

Vom 27. November bis zum 22. Dezember laden zwischen dem Alten und Neuen Markt der UNESCO-Welterbestadt Stralsund adventlich geschmückte Stände mit Kunsthandwerk und regionalen Erzeugnissen zum Stöbern ein. Weitere Höhepunkte sind die Präsentationen von insgesamt 40 Künstlern und Händlern im historischen Gewölbekeller im Rathaus und eine 400 Quadratmeter große Schlittschuhbahn auf dem Alten Markt, die bis ins neue Jahr geöffnet ist.

Weitere Informationen: www.weihnachtsmarkt-stralsund.de



„Der Stern im Norden“ und die „Höfische Weihnacht“ locken in die Landeshauptstadt

Vom 25. November bis zum 30. Dezember, also länger als in vielen anderen Orten, verwandeln sich die Altstadtgässchen der Landeshauptstadt Schwerin in eine weihnachtliche Bummelmeile. Eine Eislaufbahn, ein Riesenrad und eine Glühweinpyramide laden zum Verweilen ein. Zu den Höhepunkten des Schweriner Weihnachtsmarktes zählt die Weihnachtstanne auf dem Marktplatz, die mit ihren etwa 10.000 Lichtern nicht nur das abwechslungsreiche Programm auf der Hauptbühne unmittelbar daneben erhellt.

Weitere Informationen: www.schweriner-weihnachtsmarkt.de



Neu in diesem Jahr ist die „Höfische Weihnacht“ vom 13. bis zum 22. Dezember – ein romantischer Adventsmarkt im Herzen des Schweriner Schlosses, auf dem Händler in historischen Gewändern flanieren. Umgeben von den prächtigen Schlossmauern können Besucher durch den Schlossinnenhof bummeln und bei Kunsthandwerkern Unikate bewundern.

Weitere Informationen: www.höfische-weihnacht.de



„wintersonnenWERKE“ im Freilichtmuseum Schwerin-Mueß

Auf dem historischen Mueßer Museumsgelände bei Schwerin werden am vierten Adventswochenende die reetgedeckten Scheunen und alten Bauernhäuser besonders liebevoll geschmückt und in Szene gesetzt. Denn kurz vor Weihnachten findet mit dem Markt „wintersonnenWERKE“ am 22. und 23. Dezember ein Adventsmarkt statt, der an das altertümliche Markttreiben in der Vorweihnachtszeit erinnern soll. Zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker bieten Handgemachtes an, etwa die Textilkünstlerin Christina Ritter aus Ludwigslust, die aus italienischen Stoffen individuelle Mode anfertigt. Am Feuerherd der alten Büdnerei werden Plätzchen und „Mecklenburger Punsch“ zubereitet.

Weitere Informationen: www.schwerin.info



Weberglockenmarkt in Neubrandenburg

Der Weberglockenmarkt in Neubrandenburg macht vom 28. November bis zum 22. Dezember Lust auf die besinnlichen Tage. Neben Märchenvorstellungen auf der Weber-Bühne in der Altstadt wird es in der Glockenstube wechselnde Mitmachaktionen wie Weihnachtsbacken und Kerzengießen geben. Beim Weihnachtskunstmarkt am Treptower Tor präsentieren zahlreiche regionale Kunsthandwerker am 14. und 15. Dezember ihre Unikate aus Wolle, Holz, Keramik und Glasperlen. Der Name des Neubrandenburger Adventsmarktes entstammt einer Sage, in der ein Weber am Weihnachtsabend und bei Schneesturm den Weg in die Vier-Tore-Stadt fand, weil er den Klängen der Kirchglocke in St.-Marien folgte.

Weitere Informationen: www.weberglockenmarkt.com



Weihnachtliche Märkte in der Welterbestadt Wismar

Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz der UNESCO-Welterbestadt Wismar wird vom 25. November bis zum 22. Dezember veranstaltet, stilvoll eingerahmt vom hell erleuchteten Rathaus, der Wasserkunst sowie von altehrwürdigen Giebelhäusern. Eröffnet wird der Markt durch den Weihnachtsmann, der mit einem Schiff am Alten Hafen anlegt und anschließend mit einer Kutsche zum Marktplatz fährt. Bis zum Heiligabend wird Besuchern einiges geboten, unter anderem kulinarische Führungen durch die Altstadt an den Adventssamstagen, klassische Klänge in der St.-Georgen-Kirche am Nikolaustag oder ein maritimer Weihnachtsmarkt am Alten Hafen am dritten Advent. Zum Abschluss der Feierlichkeiten stellt der Wismarer Musiker Öxl beim Julfest in der St.-Georgen-Kirche am 21. Dezember sein Können unter Beweis.

Weitere Informationen: www.wismar-tourist.de



Advents- und Nussknackermarkt in Ludwigslust

In der Barockstadt Ludwigslust stimmen der Adventsmarkt auf dem Alexandrinenplatz und der Nussknackermarkt im Lindencenter vom 28. November bis zum 1. Dezember auf die Weihnachtsfeiertage ein – etwa mit Adventssingen, plattdeutschen Weihnachtsgeschichten und Musicalvorführungen. Ein Märchenwald, ein Bauern- und Kunsthandwerkermarkt und ein lebendiger Adventskalender sowie rund 40 Stände komplettieren das weihnachtliche Treiben in der Ludwigsluster Altstadt.

Weitere Informationen: www.stadtludwigslust.de



Weihnachtsmarkt mit hölzerner Adventskirche in Greifswald

Über den Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald können Besucher vom 28. November bis zum 21. Dezember bummeln. Einzigartig im Nordosten ist die hölzerne Adventskirche, die jährlich vor dem Rathaus aufgebaut und vom Greifswalder Kapellenverein betrieben wird. Dort werden etwa Andachten abgehalten, Plätzchen gebacken oder Quizrunden angeboten. Zudem legt der Weihnachtsmann am 1. Dezember mit einem Segelschiff im Greifswalder Museumshafen an.

Weitere Informationen: www.greifswald.de



Winterliche Märkte auf den Urlaubsinseln Usedom und Rügen

Auf Mecklenburg-Vorpommerns Urlaubsinseln bietet sich Gästen zur Weihnachtszeit ein besonderes Bild: Der Konzertplatz des Kaiserbades Ahlbeck auf der Insel Usedom etwa verwandelt sich am ersten Adventswochenende in ein buntes Weihnachtsdorf. In der Konzertmuschel präsentieren Kinder Anekdoten sowie stimmungsvolle Lieder. Wer es etwas ruhiger mag, kann es sich mit einer Tasse Glühwein auf der Seebrücke gemütlich machen.

Den Weihnachtsmarkt auf dem Wolgaster Rathausplatz können Besucher vom 13. bis zum 15. Dezember bestaunen. Händler bieten in der Peenestadt ihre dekorativen Waren und köstlichen Spezialitäten an.

Vom 28. Dezember bis zum 1. Januar 2020 ist in Heringsdorf zudem die „Zauberhafte Winterwelt am Meer“ geöffnet, die mit Kunsthandwerkern, Live-Musik und Lasershows an die Strandpromenade des Kaiserbades lockt.

Weitere Informationen: www.kaiserbaeder-auf-usedom.de



Gleich mehrere Märkte locken auf Deutschlands größte Insel Rügen, etwa der Sassnitzer Weihnachtsmarkt vom 29. November bis zum 1. Dezember, der in den gemütlichen Gässchen der Hafenstadt veranstaltet wird.

Am ersten Adventswochenende sind Gäste zudem zum Mönchguter Weihnachtsmarkt ins Ostseebad Göhren eingeladen.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt „Engel, Licht und Meer“ sorgt vom 12. bis zum 15. Dezember für weihnachtliches Flair im erleuchteten Kurpark des Ostseebades Binz. Dort werden Gäste vor der Kulisse der Binzer Bäderarchitektur mit mittelalterlicher Dudelsackmusik, verschiedenen Konzerten und einem Marionettentheater auf die Festtage eingestimmt.

Weitere Informationen: www.ruegen.de



Adventsmärkte in der Mecklenburgischen Seenplatte

Der Göhren-Lebbiner Weihnachts- und Wintermarkt in der Ferienanlage „Hotels & Sportresort Fleesensee“ wird an allen vier Adventswochenenden und darüber hinaus am letzten Wochenende im Jahr 2019 veranstaltet. Während Kinder den Weihnachtsmann persönlich kennenlernen können, finden Eltern mit etwas Glück die passenden Weihnachtsgeschenke bei einem der zahlreichen Händler aus dem Umland, die dort unter anderem Handwerkliches anbieten.

Auf der Mirower Schlossinsel wird am 7. Dezember ein Weihnachtsfest mit Bastel- und Mitmachaktionen im Drei-Königinnen-Palais sowie einem Puppentheater im Schloss gefeiert. Dazu werden regionale Köstlichkeiten wie Cider von der „Müller-Deku Cider Manufaktur“ aus Diemitz serviert.

Bei der Neustrelitzer Tiergartenweihnacht am 7. und 8. Dezember können sich Gäste zwischen Waschbären und Wildkatzen auf eine sogenannte Speed-Tubing-Bahn, eine mobile Rodelbahn, freuen. Dabei geht es auf Reifen eine 30 Meter lange und fünf Meter hohe Kunststoffpiste hinunter.

Weitere Informationen: www.mecklenburgische-seenplatte.de, www.auf-nach-mv.de



Weihnachtsmärkte in der Region Fischland-Darß-Zingst

Zahlreiche Adventsmärkte locken bis zum Ende des Jahres in die Region Fischland-Darß-Zingst. In den historischen Räumen des Schlosses Semlow bei Marlow wird etwa am 30. November der 7. Schlossweihnachtsmarkt veranstaltet. Am 7. und 8. Dezember haben Gäste und Einheimische die Qual der Wahl: Im Ostseebad Wustrow, in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, im Ostseebad Zingst sowie in Wieck auf dem Darß werden am zweiten Advent Glühwein ausgeschenkt, Bratwürste gereicht und Lieder gesungen. In Barth weihnachtet es vom 20. bis zum 22. Dezember auf dem historischen Marktplatz. Weitere Termine für winterliche Märkte in der Region finden Interessierte unter www.fischland-darss-zingst.de/weihnachtsmarkt/.

Weitere Informationen: www.fischland-darss-zingst.de



Kaltblüter und Heißgetränke: Der Weihnachtsmarkt auf dem Landgestüt Redefin

Auf dem Landgestüt Redefin findet am zweiten Adventswochenende traditionell der Gestütsweihnachtsmarkt statt, bei dem sich die Reithalle in ein bunt geschmücktes Weihnachtswunderland verwandelt. Auf dem Programm stehen unter anderem Voltigiervorführungen und Ponykutschfahrten. In der Abenddämmerung wird ein Lichter- und Laternenumzug über das große Gelände angeboten.

Weitere Informationen: www.landgestuet-redefin.de

