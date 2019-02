Echt, lecker, Fläming! - Tourismusmarketing mit regionalen Produkten in 2019/2020

28.02.19

Was gibt es Neues für Urlaub und Ausflüge in der kreativen Reiseregion Fläming? Das erfahren Besucher der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) vom 6. bis zum 10. März in Halle 12, Stand 101. Dort präsentiert der Tourismusverband Fläming e.V. den frisch gedruckten neuen Reiseplaner, der Ausflugstipps und Reiseinspirationen für die ganz Familie bietet. Die Broschüre verbindet regionale Produkte und Genuss mit Kultur-, Kreativ- und Aktiverlebnissen und gibt damit bereits einen Ausblick auf den Themenfokus „Echt, lecker, Fläming“, der in 2019 und 2020 die Marketingaktivitäten begleiten wird.



Reiseplaner neu aufgelegt



Der neue Reiseplaner „Einfach mal raus!“ setzt die Prinzipien der Erstauflage von 2017 konsequent mit teilweise neuen Themen um: Er bietet auf über 80 Seiten Inspirationen und konkrete Adressen für Tagesausflüge, Wochenendtrips und Kurzreisen nach dem Baukastenprinzip. Die Leser können die Vorschläge ganz einfach eins zu eins umsetzen oder sich die Angebote heraussuchen, die zu ihrem perfekten Ausflug passen – sei es ein Restaurantbesuch, eine familienfreundliche Wanderung, eine Runde auf der Flaeming-Skate, ein Tag in der Therme oder ein Rundgang durch einen mittelalterlichen Stadtkern.



Für die zweite Ausgabe wurden Blogger aus Berlin und Brandenburg engagiert, deren Herz für die Region schlägt – sie haben neue unterhaltsame und authentische Städteportraits für den Reiseplaner verfasst, die in ausführlicher Länge und mit zusätzlichen Bildern auch auf ihren Blogs zu lesen sein werden. Steven Hille vom Blog funkloch.me hat zum Beispiel einen kulinarischen Spaziergang durch Bad Belzig gemacht. Ganz neu sind die prominent in der Heftmitte platzierten vier Marktplatzseiten zu regionalen Produkten und regionalem Handwerk. Der ins Auge springende, farbenfrohe Titel mit Sehenswürdigkeiten des Flämings kommt von der Treuenbrietzener Illustratorin Stefanie Jeschke. Der neue Reiseplaner „Einfach mal raus!“ für den Fläming ist kostenfrei erhältlich auf der ITB in Halle 12, Stand-Nr. 101, kann auf www.reiseregion-flaeming.de heruntergeladen und beim Tourismusverband Fläming e.V. online sowie telefonisch (Tel. 033204 6287-63) bestellt werden.



Der Fläming erstmals auf Berlin Travel Festival



In 2019 wird der Tourismusverband Fläming e.V. erstmalig auch auf dem vom 8. Bis 10. März parallel zur ITB stattfindenden Berlin Travel Festival vertreten sein. Am Gemeinschaftsstand des Reiselandes Brandenburg und der Regionen Potsdam und Fläming können Besucher am Sonntag kreativ werden und Naturkosmetik mit Gabi Sußdorf herstellen sowie am Freitag und Samstag Leckeres aus den Destinationen probieren. Mit im Gepäck: zwölf neue Motive der beliebten #flämingbotschafter-Postkarten. Wer drei der Flämingbotschafter einmal persönlich treffen möchte, besucht die Session mit dem Titel „Kleine Ausflüge, große Momente – direkt bei Berlin“ am Sonntag, 10. März von 15:30 bis 16:00 Uhr.



„Echt, lecker, Fläming!“ - Regionales im Fokus



Dass im Fläming auch die Gastronomien, Hofläden und Werkstätten kreative Produkte anbieten, das soll durch den Marketingfokus auf regionale Produkte in den kommenden zwei Jahren noch deutlicher werden. „Unter dem Motto „Echt, lecker, Fläming“ wollen wir auch in den Bereichen der regionalen Kulinarik und Produkte unsere touristische Marke weiter stärken. Die Betriebe in unserer Region zeigen in diesen Themenfeldern eine starke Innovationskraft. Deshalb möchten wir den originellen Ideen und Angeboten mit diesem Schwerpunkt eine Bühne bieten“, erläutert Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fläming e.V.



Bekannte Klassiker wie Beelitzer Spargel, Rottstocker Forelle und Teltower Rübchen, neu und kreativ interpretiert, machen neugierig auf die Landschaften und Orte im Fläming. Regionale Gastgeber und Hofläden bringen auch noch viel anderes Frisches aus Wald, Feld, Garten und Gewässern auf den Teller. Das Erlebnis für den Gaumen lässt sich bestens mit aktiven Familientouren, kulturellen Spaziergängen oder entspannten Wanderungen verknüpfen. Wie, das zeigt jetzt der „Streifzug entlang der Flaeming-Skate – kulinarische Reise durch das Jüterboger Land“ auf der Flaeming-Skate, der ab sofort die „Geniessertouren“ im Fläming ergänzt. Auf dem 55 Kilometer langen Rundkurs 4 vorbei an Jüterbog, Niedergörsdorf, Dennewitz, Oehna, Werder und Kloster Zinna gibt es viele engagierte Gastgeber, die Gutes aus der Region auf den Teller und ins Glas bringen. Vom hausgemachten Eis über traditionellen Klemmkuchen nach Rezept der flämischen Einwanderer bis zum „Zinnaer Klosterbruder“. Mehr dazu unter: www.geniessertouren.org und www.flaeming-skate.de.

