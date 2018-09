Was für ein Zirkus!

07.09.18

„Hereinspaziert und staunen“ das Musikfest Erzgebirge präsentiert bis zum 11.September 2018 auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz „Barocke Circusträume“



Besucher dürfen in einem prächtig ausgestatteten Spiegelzelt Platz nehmen und sich auf außergewöhnliche Aufführungen freuen, die sie in dieser Weise noch nie erlebt haben.



Es gibt Seiltanz, Flaschenakrobatik, verblüffende Hand-Artistik und natürlich jede Menge Spaß mit einem Clown der etwas anderen Art. Darüber hinaus werden gekonnte Aufführungen im Rad, dem „Roue Cyr“ ebenso präsentiert wie meisterhaftes Spiel mit Diabolos, virtuose Jonglage und gewagte Saltos. Den glanzvoll musikalischen Rahmen schafft das renommierte „La folia Barockorchester“. www.musikfest-erzgebirge.de/circus



Damit ist jedoch das Musikfest noch lange nicht am Ende, denn bis zum 16. September gibt es 13 hochkarätige Konzerte im Erzgebirge! www.musikfest-erzgebirge.de

