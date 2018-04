Märchenhafte Sonderausstellung Wendt & Kühn & Fortführung Kooperation

Wenn Eulen auf Pinguine treffen, sich der Sterntaler zum Aschenbrödel gesellt und der kleine Däumling dem gestiefelten Kater begegnet, dann heißt es fabelhafte Märchenzeit mit Wendt & Kühn. Denn gelesen wurde viel im Hause Wendt und noch heute sind zahlreiche Werke in den Bücherschränken vorhanden. Neben Romanen, Fachbüchern und Reiseliteratur finden sich auch Märchen-, Kinder- und Bilderbücher in den Beständen. Es wundert daher nicht, dass Märchen- und Tierfiguren ebenfalls zum Musterschatz von Wendt & Kühn gehören. Inspiriert durch die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, die gesammelten Märchen und Geschichten des dänischen Erzählers Hans Christian Andersen sowie zeitgenössische Kinderbücher des beginnenden 20. Jahrhunderts, entwarfen die Gestalterinnen Grete und Olly Wendt zahlreiche Figuren. Die Ausstellung im historischen Bereich der Wendt & Kühn-Welt in Grünhainichen zeigt einige davon – zusammen mit seltenen Zeichnungen, Skizzen und alten Kinderbüchern. Die neue Sonderausstellung „Im Reich der Fantasie – Märchen-, Tier- und Kinderfiguren“ wird bis zum Frühjahr 2019 zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.



Vor der feierlichen Eröffnung wurde die bestehende Partnerschaft zwischen Wendt & Kühn und dem Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. verlängert. Seit 2016 kooperieren beide Partner erfolgreich bei der Vermarktung von Ganzjahresangeboten für Urlauber im Erzgebirge. Dies soll in den kommenden Jahren intensiv weitergeführt werden.



„In den letzten Jahren hat Wendt & Kühn viele neue Erlebnisangebote geschaffen, die der Tourismusverband Erzgebirge e.V. bei der Vermarktung aufgreift“, so Landrat Vogel (Vorsitzender des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V.). „Beispielsweise erweitert die Wanderung ‚Auf dem Weg eines Blumenkindes‛ das Tourenangebot der alljährlich stattfindenden Wanderwochen im Erzgebirge, was einen tollen Mehrwert darstellt.



Für Claudia Baer (Komplementärin der Wendt & Kühn KG) stellt die Verlängerung der Kooperation mit dem Tourismusverband Erzgebirge e.V. eine ideale Plattform dar, neue Wege mit einem starken Partner zu gehen. „Unsere handwerklich gefertigten Produkte sind weltweit bekannt. Unsere touristischen Angebote zur Erlebbarkeit des Kunst-Handwerks, hingegen noch nicht“, erklärte die Firmenchefin, welche das Unternehmen in dritter Generation führt. Die Zusammenarbeit umfasst gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Messen und Präsentationen.



Der Tourismusverband Erzgebirge e.V. ist die Dachorganisation für die nationale und internationale Vermarktung der Reiseregion Erzgebirge. Ausgezeichnete Rad-& Wanderwege, Wintersportmöglichkeiten, mehr als 800 Jahre Bergbautradition, weltbekannte Weihnachtsbräuche & Handwerkskunst sowie historische Dampfeisenbahnen: Wer in das Erzgebirge im Süden Sachsens aufbricht, lernt eine zweite Heimat kennen - die Erlebnisheimat. Modern und traditionell, mit Geschichte und Geschichten!



