2. Internationales Märchenfilm-Festival fabulix in Annaberg- Buchholz

fabulix®: Dieses Zauberwort ist in diesem Jahr im Erzgebirge in aller Munde. Es ist der Name für das 2. Internationale Märchenfilm-Festival, das vom 28. August bis zum 1. September 2019 erneut nach Annaberg-Buchholz einlädt.



Die traditionsreiche Bergstadt verwandelt sich dabei in eine Märchenfilmstadt. Besucher dürfen sich auf „Märchen von Silber und Gold“ freuen. 40 Filme aus 15 Ländern und über 130 Filmvorführungen, darüber hinaus Lesungen, Workshops, Requisiten- und Kostümausstellungen sowie ein Galakonzert und ein Märchenaufzug sorgen für den Zauber von fabulix®.



Nicht nur in Filmen werden dabei Märchenträume zur Wirklichkeit. Auf der Erlebnisfläche „Hans im Glück“ am Carlfriedrich-Claus-Platz laden professionelle internationale Ensembles während des Festivals vis a vis des Adam-Ries-Museums zu live gespielten Märchen ein.



„Märchenland“, das Deutsche Zentrum für Märchenkultur“ aus Berlin ist mit zwei Stücken präsent, die von einem Pantomimen-Duo vorgeführt werden. Am 1. September zeigen Gruppen aus dem Nachbarland Tschechien ihr „märchenhaftes“ Können. Auch Theater- und Laienschauspielgruppen aus dem Erzgebirge lassen Märchenträume zur Wirklichkeit werden.



Auf dem Programm stehen bekannte Märchen wie „Prinzessin auf der Erbse“, „Hans im Glück“ oder „Die Prinzessin und der Schweinehirt“, aber auch jahrhundertealte und neuinszenierte Stücke wie „Ein Märchen aus der Wunderkiste“ und „Marie auf der Suche nach dem Glück“. Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auf beschwingte Tänze und Gaukler freuen.



Passend zu Filmen und Märchenspielen wird sich die Annaberger Innenstadt in eine attraktive Märchenfilmkulisse verwandeln. Märchenbilder und –figuren werden an vielen Orten gezeigt oder lebendig durch die Stadt ziehen.



Donnerstag, 29. August 2019



14.00-15.00 Uhr Compagnie Pas de Deux: Ein Märchen aus der Wunderkiste



15.45-16.45 Uhr Lesung: „Hexe Lucie und der Frühstücksdrache“



18.00- 18.15Uhr Präsentation der Ergebnisse des Tanzworkshops „In Aschenbrödels Ballsaal“



18.30-19.45 Uhr Kinder- und Jugendtheater Burratino: Prinzessin auf der Erbse



ab 20.30 Uhr Gaukelei mit dem Stadtherold



Freitag, 30. August 2019



14.15-15.25 Uhr Compagnie Pas de Deux: Die Glücksgeige



15.45-16.05 Uhr Eduard-von-Winterstein-Theater: Neues vom Räuber Hotzenplotz -Kurzspiel



16.30-17.00 Uhr Theatergruppe des Lebenshilfewerks e.V.: Panik im Märchenwald



17.15-17.35 Uhr Eduard-von-Winterstein-Theater: Neues vom Räuber Hotzenplotz -Kurzspiel



18.00-18.15 Uhr Präsentation der Ergebnisse des Tanzworkshops „In Aschenbrödels Ballsaal“



18.30-19.30 Uhr Märchenerzählerin Angela Reichelt: Der gestiefelte Kater“



19.30-20.10 Uhr Märchenland präsentiert: Aladdin



ab 21.00 Uhr Gaukelei mit dem Stadtherold



Samstag, 31. August 2019



10.00-10.45 Uhr Märchenerzählerin Angela Reichelt: Zwerg Nase



11.00-11.20 Uhr Eduard-von-Winterstein-Theater: Hotzenplotz



11.45-12.45 Uhr Compagnie Pas de Deux: Ein Märchen aus der Wunderkiste



13.30-14.10 Uhr Märchenland präsentiert: Hans im Glück



15.00-16.15 Uhr Musiktheaterstück: Marie auf der Suche nach dem Glück



16.45-17.30 Uhr Hammerbühne: Die Prinzessin und der Schweinehirt



18.30-19.40 Uhr Compagnie Pas de Deux: Die Glücksgeige



18.00-18.15 Uhr Präsentation der Ergebnisse des Tanzworkshops „In Aschenbrödels Ballsaal“



ab 20.00 Uhr Gaukelei mit dem Stadtherold



Sonntag, 1. September 2019



10.00-11.00 Uhr Theater Litvinov: Das Wiesenauer Märchen



11.45-12.15 Uhr Tanzgruppe Mirákl aus Ostrov



12.15-13.00 Uhr Laienschauspielgruppe Ostrov: Magische Schule



13.15-13.45 Uhr Tanzgruppe Mirákl aus Ostrov



15.30-16.15 Uhr Laienschauspielgruppe Ostrov: Magische Schule



16.30-17.30 Uhr Compagnie Pas de Deux: Märchen aus der Wunderkiste



Alle Schauspielstücke sind online unter folgendem Link zu finden: www.fabulix.de/schauspiel



Das Festivalgelände am Carlfriedrich-Claus-Platz ist für fabulix-Besucher auch ohne Tages- oder Festivalbändchen zugänglich und erlebbar.



Die Erlebnisfläche „Hans im Glück“ wird maßgeblich von der Sparkassenstiftung sowie „Märchenland – Deutsches Zentrum für Märchenkultur“, dem Kinderfilmfestival Ota Hofman aus Ostrov sowie weiteren Sponsoren, wie den Stadtwerken Annaberg-Buchholz unterstützt.



Infos unter: www.fabulix.de und www.facebook.com/Maerchenfilmfestival

