Rollende Werbung für Welterberegion Wartburg Hainich in der Landeshauptstadt Erfurt unterwegs

Drei Jahre lang fährt die Wartburg mit dem Nationalpark Hainich quer durch Erfurt - auf einer der städtischen Straßenbahnen

Seit August macht eine beklebte Straßenbahn in Erfurt auf die Besonderheiten in der Welterberegion Wartburg Hainich aufmerksam. Das Zusammenspiel von Kultur und Natur wird durch die beiden UNESCO-Welterbestätten Wartburg und Nationalpark Hainich dargestellt. Auch das Wildkatzendorf in Hütscheroda und der Baumkronenpfad mit Aussicht auf den Nationalpark Hainich sind als Highlights der Region abgebildet und runden das Gesamtbild ab.



Auf ihrem Weg durch die Erfurter Innenstadt, vorbei am Domplatz und dem Fischmarkt, sollen in den nächsten drei Jahren so nun sowohl Erfurter als auch Touristen, Naturliebhaber und Kulturinteressierte auf die nahegelegene Region aufmerksam gemacht und von den attraktiven und vielfältigen Ausflugszielen angelockt werden.

