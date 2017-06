Naturpark-Markt Bad Herrenalb

Frische Lebensmittel, Schwarzwälder Spezialitäten und eine familiäre Einkaufsatmosphäre zeichnen den Naturpark-Markt am Sonntag, 25. Juni 2017 von 11 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz Bad Herrenalb aus.



Allerlei regionale Spezialitäten aus der Region Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, einem der größten Naturparks Deutschlands, werden den Besuchern zum Probieren und mit nach Hause nehmen angeboten: Angefangen bei heimischem Wild, Hausmacher Wurst in Bio-Qualität und Schwarzwälder Schinken reicht die Angebotspalette bis hin zu köstlichem Berg- und Kräuterkäse, Meerrettich- und Senfspezialitäten, Essigen und Ölen sowie Köstlichkeiten aus dem Reich der Bienen. Natürlich dürfen auch Edelobstbrände, Weine und selbstgepresste Obstsäfte sowie hausgemachte Maultaschen, Bauernbratwurst, rustikales Brot direkt aus dem Holzofen und jede Menge frische Produkte vom Biobauern nicht fehlen.



Neben den Gaumenfreuden sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Unterhaltung und beste Laune. Für Familien und die jungen Marktbesucher versprechen das Kinderprogramm mit den Pfadfindern sowie Tiere zum Anschauen und Streicheln jede Menge Spiel und Spaß. Ein Frühschoppenkonzert um 11.30 Uhr mit den „Albtal-Musikanten“ und Stimmungsmusik mit Hans-Peter Weiß am Nachmittag sorgen für die musikalische Unterhaltung beim Naturpark-Markt. Die Kinder- und Jugendtrachtengruppe des Schwarzwaldvereins zeigt um 14 Uhr traditionelle Brauchtumstänze. Noch noch mehr regionales Brauchtum können die Besucher bei der Vorführung der sogenannten „Ringelblär“ hautnah erleben. Bei der „Ringelblär“ handelt es sich um ein aus Baumrinde gefertigtes Blasinstrument, welches einst zur Verständigung im Gaistal diente. Die Herstellung des Horns kann zuvor auf der Aktionswiese auf der Gartenschau verfolgt werden.



Weitere Informationen gibt es bei der Touristik Bad Herrenalb, Tel.: 07083/5005-55, info@badherrenalb.de und www.badherrenalb.de

