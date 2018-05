Kultursommer Bad Herrenalb 2018

Bad Herrenalb feiert im Jahr nach der erfolgreichen Gartenschau einen vierwöchigen „Kultursommer“. Vom 08. Juni – 08. Juli 2018 steht ein Teil des wunderschönen Kurparks ganz im Zeichen von „Kulturgenuss & Sommerflair“. Zahlreiche Veranstaltungen vom beliebten Sommernachtstheater über Konzerte bis hin zum Open-Air-Kino werden für Besucher jeden Alters in einem unvergleichlich schönen Ambiente geboten.



Prächtige alte Bäume, wildromantische Wiesen, kunstvoll angelegte Gärten, dazu harmonisch in die Landschaft integrierte Sitzgelegenheiten am Ufer der renaturierten Alb – der Kurpark in Bad Herrenalb ist der ideale Ort für den neuen Bad Herrenalber Kultursommer.



Das 1999 gegründete „Sommernachtstheater“ bildet den Kern des neuen Veranstaltungsformats. Das engagierte Amateurtheater unter professioneller Leitung bringt bereits im 20. Jahr Klassiker der Theatergeschichte auf die Bühne. Auch in diesem erstmalig neuen Rahmen können sich die Zuschauer auf viele fröhliche und unterhaltsame Sommernächte freuen.



Trotz Open-Air Bereich im Kurpark finden alle Veranstaltungen wetterunabhängig in einem Zelt statt. Vor und nach den Konzerten, Theater- und Kinoabenden u.v.m. lädt die Gastronomie auf dem Kultursommer-Gelände am idyllischen Albufer zu kühlen Getränken und kleinen Leckereien ein.



Dauerkarten für den Kultursommer sind in der Touristik Bad Herrenalb, dem Kartenbüro in den SCHMUCKWELTEN Pforzheim sowie dem Kartenbüro in der Sparkasse in Mühlacker erhältlich: Hier gilt 31 € für 31 Tage voller „Kulturgenuss & Sommerflair“. Mit der personalisierten Dauerkarte ist der Eintritt für alle Veranstaltungen des Kultursommers inklusive. Interessierte Besucher können ihre Lieblings-Veranstaltungen jeweils auch einzeln online buchen oder direkt in allen Vorverkaufsstellen erhalten.





Nach der erfolgreichen Gartenschau, die die ganze Stadt erblühen ließ, gibt es also auch in diesem Jahr wieder gute Gründe Bad Herrenalb zu erleben und sich vom seinem Flair bezaubern zu lassen: „Kulturgenuss & Sommerflair“ im Kurpark.





