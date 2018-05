Kulturgenuss & Sommerflair - der Bad Herrenalber Kultursommer 2018 lockt mit buntem Programm

Sommernachtstheater, Konzerte von bekannten Künstlern und aufstrebenden Talenten, Volkstümliches und Poetry Slam, Open-Air-Kino und ein Kinderprogramm – für den vom 8. Juni bis zum 8. Juli stattfindenden Kultursommer in Bad Herrenalb haben die Verantwortlichen unter der Leitung von Touristikchefin Nina Schäfer einen bunten Strauß bester Unterhaltung geflochten. Freuen können sich die Besucher unter anderem auf Bands und Veranstaltungen, die schon bei der Gartenschau für Begeisterung sorgten. So sind die Volksmusiklieblinge Die Schäfer ebenso erneut in Bad Herrenalb zu Gast, wie das A-Capella-Quintett Unduzo aus Freiburg und die SWR1 Band, die den Kultursommer am 8. Juni um 19 Uhr auf der Sparkassen-Bühne schwungvoll eröffnen wird.



Zu den Höhepunkten des Programms zählen sicherlich auch die Aufführungen des Ensembles des beliebten Sommernachtstheaters, das zwei neue Produktionen vorstellt. Beste Boulevardunterhaltung bietet die von Bodo Kälber inszenierte Posse „Ein Sack voll Abenteuer“, während sich in dem Familienstück „Das UN – eine wundersame Waldgeschichte" junge Schauspieltalente unter der Regie von Andrea Kälber auf die faszinierende Suche nach einem unheimlichen Waldwesen machen.



„Es ist großartig, dass die Herrenalber Vereine - wie schon im letzten Jahr die Gartenschau - nun auch den Kultursommer mit großem Engagement unterstützen. Das macht die ganz besondere Mischung des Kultursommer-Programms aus.“, freut sich Nina Schäfer. Highlights sind die Auftritte der Herrenalber Männerchöre, des Musikvereins Bad Herrenalb-Gaistal, der Trachtengruppe und des Akkordeon-Orchesters Bernbach sowie der KinderKultursommer u.a. mit den Pfadfindern. Spannend wird es, wenn der Radiosender „die neue welle“ an drei Abenden vier vielversprechende neue Musiker und Bands auf der Bühne im Kurpark präsentiert. Der ebenfalls von der Gartenschau bekannte Poetry Slam, zwei Open-Air-Kinonächte und Public Viewing zum WM-Viertelfinale runden das abwechslungsreiche Programm ab.



Den passenden Rahmen für die unterhaltsamen Sommernächte bietet der Kurpark mit seinem einzigartigen Flair. Ein offenes Veranstaltungszelt sorgt für Open-Air-Feeling und bietet gleichzeitig Schutz, falls das Wetter mal nicht mitspielen will. Kühle Getränke und kleine Leckereien können die Besucher am idyllischen Albufer genießen.



Beim Preis für die „Kulturticket“ genannte Dauerkarte haben die Verantwortlichen auf Besucher-freundlichkeit geachtet. Günstige 31 € für 31 Tage kostet sie und ermöglicht den Zutritt zu allen Veranstaltungen. Seit Anfang Mai ist das Kulturticket in der Touristik Bad Herrenalb und an den Ticketstationen in Pforzheim und Mühlacker erhältlich und wird bereits jetzt gerne gekauft. Kein Wunder, lohnt sich doch der Kauf bereits für alle, die mehr als zwei Veranstaltungen besuchen wollen.



Alle Informationen zu Tickets und Terminen finden Sie unter www.kultursommer-badherrenalb.de



