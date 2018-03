Faszination Goldwaschen für Groß und Klein

Wer schon immer mal in die Geheimnisse der Goldwäscherei eingeweiht werden wollte, hat beim Goldwaschen am 7. April in Bad Herrenalb wieder Gelegenheit dazu. Unter Anleitung von Dipl. Geologe Michael Leopold gehen die Teilnehmer im Rennbach auf die Suche nach dem wertvollen Element. Dabei erfährt man allerhand Wissenswertes über die Geschichte der Goldwäscherei und wird mit dem Gebrauch von Waschbänken und Waschpfannen vertraut gemacht. Am Ende des Tages gehen die Teilnehmer mit selbst gewaschenem Gold und einer Goldwäscher-Urkunde nach Hause.



Los geht es um 13:00 Uhr. Treffpunkt ist der Campingplatz „Adventure World“. Die Kosten belaufen sich auf 13,00 € pro Person. Eine Anmeldung bei der Touristik Bad Herrenalb ist erforderlich.



Weitere Informationen und Anmeldung:

Touristik Bad Herrenalb, Rathausplatz 11, 76332 Bad Herrenalb

Telefon 07083 / 5005-55, info@badherrenalb.de, www.badherrenalb.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren