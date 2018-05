Dauerkartenvorverkauf für den Kultursommer Bad Herrenalb hat begonnen

Seit letzter Woche läuft der Vorverkauf für die Dauerkarte, das Kulturticket, für den Bad Herrenalber Kultursommer, in dem 31 Tage lang abwechslungsreiche Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Kulturbereichen für hochkarätige Unterhaltung im Kurpark sorgen werden.



Damit auch im Jahr 1 nach dem Großereignis Gartenschau wieder möglichst viele Bürger und Gäste in den Genuss einmaliger Kulturerlebnisse kommen können, kostet die Dauerkarte nur günstige 31 Euro. Das bedeutet, dass sich der Kauf des Kulturtickets schon ab dem Besuch von zwei Events lohnt, treten vom 8. Juni bis zum 8. Juli doch bekannte Künstler wie Die Schäfer, die SWR1-Band oder Unduzo auf, die schon bei der Gartenschau ihr Publikum begeisterten. Weitere Highlights sind die Aufführungen des beliebten Sommernachtstheaters mit zwei neuen Bühnenproduktionen und die Heimatabende der Bad Herrenalber Musikvereine und Chöre und das ebenfalls bei der Gartenschau etablierte Open-Air-Kino.



Spannend werden aber auch die anderen Veranstaltungen, wie Stadtmarketing-Chefin Nina Schäfer bestätigt. „Unser Medienpartner „die neue welle“ wird im Kultursommer erstmals ein neues Format präsentieren, in dem ausschließlich vielversprechende Newcomer auf der Bühne stehen werden. Ich bin sicher, dass die Bad Herrenalber darauf genauso gespannt sind wie ich.“ Schäfer hat allen Grund optimistisch zu sein, war sie doch schon für das kulturelle Begleitprogramm der Gartenschau verantwortlich und hatte mit der Auswahl der Künstler ein ausgesprochen glückliches Händchen bewiesen.



Die Dauerkarte für den Kultursommer mit dem treffenden Motto „Kulturgenuss & Sommerflair“ ist in der Touristik Bad Herrenalb und den Ticketbüros Pforzheim und Mühlacker erhältlich. Da das Kulturticket personalisiert wird, sollten Interessenten ein Passfoto mitbringen. Ist kein Foto zur Hand, kann die Dauerkarte auch zu Hause nachträglich mit einem Passfoto versehen und foliert werden. Über das Wie geben die Mitarbeiterinnen der Touristik gerne Auskunft.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren