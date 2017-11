Neue globale Bewegung zum Schutz des Great Barrier Reef

In Cairns wurde heute das Naturschutz-Projekt „Citizens of the Great Barrier Reef“ vorgestellt. Ziel ist es, durch die Aufmerksamkeit vieler Menschen die Zukunft des größten Korallenriffs der Welt zu sichern.



Initiiert wird die Social Media-Bewegung von Andy Ridley, der bereits mit der Einführung der weltweit vielbeachteten „Earth Hour“ Millionen von Menschen für den Klimaschutz mobilisierte. Mit seiner neuesten Idee nutzt er den Einfluss sozialer Netzwerke, um Menschen zu inspirieren, sich für eine gute Sache stark zu machen. Das Projekt stellt konkrete Schritte vor, mit denen jeder ganz einfach im Alltag seinen ökologischen Fußabdruck verringern und somit auch zum Schutz des Great Barrier Reef beitragen kann.



Auf Plastik-Flaschen und -Tüten verzichten

Hauptsächlich geht es darum, der Verschmutzung durch Plastik-Müll vorzubeugen. Durch die Benutzung wiederverwendbarer Kaffeebecher und Flaschen sowie den Verzicht auf Plastik- Strohhalme und Plastik-Tüten können die „Citizens“ bereits einiges für den Umweltschutz bewirken.



Diejenigen, die noch mehr für den Erhalt des Riffs tun möchten, können mit einer Spende an COTS weiterhelfen („Crown-of-Thorns Starfish“-Bekämpfungsprogramm). Die Spenden werden für das Training der COTS-Taucher eingesetzt, die mit ihrer Arbeit die Ausbreitung des Dornenkronenseesterns verhindern. Dieser schädigte in den letzten 30 Jahren eine Korallenfläche, die 84.000 Fußballfeldern entspricht.



Ridley: „Die Zeit zu Handeln ist jetzt“

Durch die kostenlose Anmeldung auf der Website www.citizensGBR.org kann jeder zum „Citizen“ des Great Barrier Reef werden und Familie, Freunde und Bekannte ermutigen, sich anzuschließen. Gründer Andy Ridley appelliert: „Die Zukunft des Riffs liegt in unseren Händen. Wir sind die Generation, die das Great Barrier Reef retten kann. Die Zeit zu Handeln ist jetzt.“



In den nächsten Monaten soll das Naturschutz-Projekt ausgebaut werden. Benutzer der Website werden dann die Möglichkeit haben, das Riff-Management und Schutzprojekte am Great Barrier Reef zu unterstützen. Dazu zählen unter anderem das Eindämmen der Dornenkronenseestern-Population sowie die Habitat Sicherung der vom Aussterben bedrohten Loggerhead-Schildkröte (Unechte Karettschildkröte).



Das Bleichen der Korallen durch die globale Erwärmung machte in den vergangenen Monaten weltweit Schlagzeilen. Einer der größten Faktoren, die zur Zerstörung des Riffs beiträgt, ist zudem die Verschmutzung des Wassers durch Viehzucht und urbane Entwicklungen. Auch der Kohlenstoffabbau sowie Überfischung der Gewässer stellen Bedrohungen für das Great Barrier Reef dar.



Neue Skulptur in Cairns zollt dem Projekt Tribut

Die neu errichtete Skulptur „Citizens Gateway to the Great Barrier Reef“ an der Esplanade in Cairns ist ein Tribut zur Unterstützung der „Citizens of the Great Barrier Reef“-Bewegung und zeigt die Vielfalt der Meeresbewohner am Riff vor den Toren der Stadt. Geschaffen wurde die neue Skulptur vom Künstler Brian Robinson, einem australischen Ureinwohner.



Weitere Informationen zur „Citizens of the Great Barrier Reef“-Bewegung unter www.citizensGBR.org.

