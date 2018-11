Kabarett "Erbschleicherei" zu Gast in Bad Sulza

02.11.18

Eine Rechtsberatung der heiteren Art erleben alle, die sich am 18.11. um 19:30 Uhr in das Conference Center der Toskana Therme Bad Sulza begeben. Dort findet das Kabarettprogramm „Erbschleicherei“ statt, in dessen Rahmen kleine und große Irrtümer im Erbrecht ausgeräumt werden. So wissen beispielsweise die wenigsten, dass Erbschleicherei gar nicht strafbar ist.



Gemeinsam mit Gastgeber und Obererbschleicher ist Lutz Teetzen - Dipl. Rechtspfleger (FH) am Amtsgericht Weißenfels, Dozent an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin sowie Kabarettist, Autor und Moderator – schmunzeln die Teilnehmer über kuriose Nachlassfälle und begleiten Sie so manchen Promi und die Familie Schleicher auf dem Weg zu ihrem Erbe.



Tickets sind im Vorverkauf in der Touristinformation Bad Sulza und im Hotel an der Therme Bad Sulza für 15,00 € zzgl. Gebühr bzw. für 19,00 € an der Abendkasse erhältlich.



