Toplitz Productions mit starkem Line-Up und vielen Überraschungen auf der Gamescom - inklusive einem echten Weltmeister

Der österreichische Publisher Toplitz Productions präsentiert auf der diesjährigen Gamescom Highlights wie die exklusive spielbare Premiere von „Lumberjack’s Dynasty“ (PC) sowie „Mad Games Tycoon“ für Konsole und freut sich über weltmeisterliche Unterstützung für die Konsolenumsetzungen des vielgelobten Titels „Football, Tactics & Glory“.



„Wir freuen uns, eine so bekannte Persönlichkeit für unser Spiel als Testimonial gewonnen zu haben und sind sehr stolz, einen Weltmeister an unserem Stand im Businesscenter begrüßen zu dürfen“, erklärt Matthias Wünsche, CEO Toplitz Productions.



Der Countdown läuft – wer wird Toplitz Productions besuchen und das Cover von Football,Tactics & Glory zieren? Tipps werden angenommen – auch Pressetermine werden gerne vereinbart, um das gesamte Toplitz Line-Up zu entdecken!



TOPLITZ PRODUCTIONS LINE-UP:





Exlusivpräsentation Lumberjack’s Dynasty

Football, Tactics & Glory für Konsolen & Mobile Devices

Mad Games Tycoon für Konsolen

Weitere Überraschungen aus der Welt der Dynasty Serie

Sowie die Enthüllung eines neuen GIGANTEN!





Besuchen Sie den österreichischen Publisher in Halle 4.1 B51 / C60 (Stand der österreichischen Wirtschaftskammer) und vereinbaren Sie jetzt einen Termin: pr@toplitz-productions.com

