My Little Riding Champion - Steam Page live

20.09.18

Toplitz Productions freut sich, My Little Riding Champion auf Steam zu präsentieren! Ein Spiel für die ganze Familie wartet darauf, Teil Ihrer Wunschliste zu werden! Freuen Sie sich auf die strahlenden Augen Ihrer Kinder oder Ihres Partners/in und merken Sie sich das Releasedatum gleich vor. Werfen Sie einen Blick auf die Steam Page und machen Sie sich bereit für das ultimative Reiterlebnis, das diesen Herbst verfügbar sein wird!



https://store.steampowered.com/app/789900/My_Little_Riding_Champion/



Über das Spiel:



Für Pferdeliebhaber ist Reiten mehr als nur ein Sport, es ist eine Lebensart. Die Verbundenheit mit ihrem Tier, die Freude an der Pflege und das bedingungslose Vertrauen und Wertschätzung zwischen Reiter und Pferd sowie das Gefühl der Freiheit und die Intensität des Wettkampfes machen das Reiten zu einem einzigartigen Erlebnis.



My Little Riding Champion ist an die vielen Pferdeliebhabern da draußen gerichtet und bietet die Möglichkeit, als ihr eigener Charakter zu spielen, ihr Pferd zu führen und zu trainieren, gemeinsam eine weite, offene Welt zu erkunden und an vielen Wettbewerben teilzunehmen.





Viele verschiedene Pferde stehen zur Auswahl

Realistische Pferdehaltung, von der täglichen Pflege bis zur emotionalen Bindung

Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten

Eine offene Welt, die dazu ermutigt, während vieler langer Ausritte erforscht zu werden

Viele Wettbewerbe und Belohnungen





Fordern Sie schon jetzt Ihren Testkey an – er wird Ihnen dann schnellstmöglich zugestellt: pr@toplitz-productions.com

(lifePR) (