topbonus sammelt über 500.000 Euro für den guten Zweck

Mehr als 46.000 Teilnehmer von Deutschlands zweitgrößtem Vielfliegerprogramm haben in den vergangen zwei Jahren topbonus Meilen für soziale Projekte gespendet. Zusammen mit einer jährlichen Eigenspende des Unternehmens kam seit Start des Programmes in 2014 eine Spendensumme von über 500.000 Euro zusammen (Stand: Januar 2017).



„Es ist uns wichtig, zusammen mit unseren Teilnehmern nachhaltige Projekte zu fördern, die Menschen eine Zukunft ermöglichen“, sagt Anton Lill, Geschäftsführer der topbonus Ltd. „Im Zuge des unternehmerischen Handelns müssen wir auch soziale Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Tourismus leisten.“



Die Teilnehmer des airberlin Vielfliegerprogramms werden aktiv in diesen Prozess einbezogen indem man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Meilen zu spenden. Die von topbonus unterstützten Projekte werden sorgfältig ausgewählt und vor Ort besucht, um den sinnvollen Einsatz der Geldspenden zu gewährleisten.



Der Spendenbetrag in Höhe von mehr als einer halben Million Euro wurde in zehn soziale Projekte investiert. Dazu zählen unter anderem die Nothilfe für Menschen in Haiti, der Zugang zu sauberem Trinkwasser in Äthiopien und Schutzprogramme für vom Aussterben bedrohte Raubkatzen in Afrika. Diese und viele weitere topbonus Hilfsprojekte konnten in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführt werden.



Zu den Projektpartnern gehören zum Beispiel betterplace.org, das Deutsche Rote Kreuz, Futouris, Fly & Help, Don Bosco Mondo e.V., Menschen für Menschen, Leben für Geparden e.V., die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung und Kids First. Über eine Unternehmens-Partnerschaft mit der Non-Profit Organisation betterplace.org können auch Barspenden für die Projekte getätigt werden.



Alle aktuell unterstützten sowie zukünftigen Projekte sind unter www.topbonus.airberlin.com/web/tb/corporate-social-responsibility zu finden.

topbonus Ltd. Zweigniederlassung Berlin

topbonus ist das zweitgrößte Vielfliegerprogramm Deutschlands und als eines der führenden Kundenbindungsprogramme mit mehr als 4,3 Millionen Teilnehmern bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Bei 24 Airlinepartnern, und über 200 renommierten Partnerunternehmen, mit der airberlin VISA Card und durch Buchungen über das topbonus Hotelportal sammeln die Teilnehmer topbonus Meilen weltweit. Die Zusammenarbeit mit dem AmericanExpress Membership Rewards Programm, der DeutschlandCard und dem SHELL Clubsmart Programm ermöglicht Teilnehmern, ihre dort gesammelten Punkte in topbonus Meilen einzutauschen. Die Meilen können für Prämienflüge, weitere exklusive Vorteile und im topbonus Shop online eingelöst werden. Durch die Partnerschaft u.a. mit Etihad Airways, Alitalia und den weiteren Etihad Airways Partnern sowie die Mitgliedschaft bei oneworld® haben Inhaber einer topbonus Statuskarte weltweit Zugang zu über 700 Airport Premium Lounges. airberlin und Etihad Airways bieten ihren Gästen gemeinsam 228 Ziele in 84 Ländern an. Im oneworld Streckennetz stehen mehr als 1.000 Ziele zur Verfügung. Die topbonus Ltd. ist als Betreiber des Vielfliegerprogramms von airberlin eng mit der Airline verbunden. www.airberlin.com/topbonus

