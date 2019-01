Tobias Grau präsentiert neue tragbare Leuchten und Highlights der Home Collection auf der imm cologne

07.01.19

Tobias Grau ist auch 2019 auf der Einrichtungsmesse imm cologne vertreten und präsentiert die neuesten Modelle der Home Collection, darunter unsere beiden preisgekrönten tragbaren Leuchten SALT & PEPPER und PARROT.



Die gänzlich kabellosen Designs definieren ein neues Genre der Leuchten von Tobias Grau, in dem Licht als fließende, anpassungsfähige Einheit betrachtet wird. Mit ihrer geschmeidigen Haptik und nahtlosen Nutzbarkeit erzeugen die Leuchten eine skulpturale Dynamik und ermöglichen es, je nach Kontext verschiedene Lichtsituationen zu schaffen. Für zusätzliche Mobilität ist PARROT um 42 cm höhenverstellbar; der Leuchtenkopf lässt sich um 30° neigen und um 310° drehen.



Beide tragbaren Leuchten verfügen über eine intuitive Touch-Dimmung und integrierte warmDIMTechnologie, um die Farbtemperatur automatisch an die Helligkeit anzupassen. Aufgedimmt erzeugt PARROT klares, helles Licht und mit der Abdimmung entstehen sanfte Ambertöne. Die Akkulaufzeit von SALT & PEPPER und PARROT beträgt bei voller Leistung bis zu 10 Stunden; im gedimmten Zustand hält der Akku deutlich länger. Die Aufladung erfolgt bei PARROT über einen innovativen Ladestein und bei SALT & PEPPER via USB-C-Kabel.



Darüber hinaus stellen wir an unserem Display LOVE FOCUS vor, einen leistungsstarken Strahler mit veränderbarem Abstrahlwinkel. In einem Nest liegend kann der Lichtkegel geweitet oder fokussiert werden, um Oberflächen, Bilder oder Objekte präzise und flexibel zu beleuchten.



Die Schreibtischleuchte JOHN 2 rundet unsere Präsentation auf der imm cologne ab. Das technische Meisterwerk von Tobias Grau ist die flexibelste Arbeitsplatzleuchte auf dem Markt, die schlankes Design mit leichtgängien Federgelenken und einem drehbaren Leuchtenkopf kombiniert. JOHN 2 bietet eine leistungsstarke LED-Beleuchtung mit bis zu 1150 Lumen, integrierte warmDIM-Technologie und optimale Entblendung durch eine innovative optische Linse.

