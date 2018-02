Zu Fuß das Dahme-Seenland erkunden

Die neue Broschüre „Die schönsten Wandertouren im Landkreis Dahme-Spreewald“ stellt die reizvolle Region südöstlich von Berlin vor. Wer also etwas für die Gesundheit tun möchte oder auch mal ohne Auto unterwegs sein möchte, sollte einen Blick in die 2. Auflage mit neuem Design werfen. Die Broschüre ist in Kooperation zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und dem Tourismusverband Dahme-Seen e.V. erschienen.



Die beiden leidenschaftlichen Wanderer, Wanderführer und Autoren Manfred Reschke und Andreas Traube, welche auch ehrenamtlich als Wegewarte im Landkreis Dahme-Spreewald unterwegs sind, stellen in dieser Broschüre ihre Lieblingstouren vor. Für jeden Wander-Typ ist etwas dabei. Die Schnuppertour mit 6 Kilometern Länge oder für die erfahrenen Wanderer eine 26 Kilometer umfassende Langstreckentour.



Jede der insgesamt 15 Touren wird auf einem übersichtlichen Kartenausschnitt dargestellt. Neben ausführlichen Informationen zu Anbindungen an Bus und Bahn geben die Autoren Empfehlungen zu Museen, Cafés, Gaststätten und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.



Der Veranstaltungskalender für die Monate Januar bis März 2018 ist jetzt ebenfalls erhältlich. Jeder, egal ob kulturell oder sportlich interessiert, findet hier die bevorstehenden Veranstaltungshöhepunkte der Region.

Die beiden neuen Broschüren sind kostenlos in der Touristinformation Dahme-Seenland am Bahnhof Königs Wusterhausen erhältlich. Sie können auch telefonisch unter 03375. 252025 oder auf www.dahme-seen.de bestellt werden.



Weitere Informationen:

Tourismusverband Dahme-Seen e.V.

Uwe Seibt

Telefon: 03375. 252018

Fax 03375 252011

Mail: u.seibt@dahme-seen.de

Web: www.dahme-seen.de

