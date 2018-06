Neuer Familienpass Brandenburg 2018/2019 erschienen

Der neue Familienpass Brandenburg 2018/2019 ist erschienen. Der beliebte Freizeit- und Ausflugsplaner hält 522 Freizeitangebote für Brandenburg und Berlin bereit. Er bietet mindestens 20 Prozent Rabatt sowie teilweise sogar freien Eintritt für Kinder. Familienministerin Diana Golze und Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, stellten den neuen Familienpass heute im Zoologischen Garten Eberswalde vor. Die Einrichtung im Landkreis Barnim gehört zu den beliebtesten Angeboten im Familienpass. Druckfrische Exemplare des Freizeitplaners verteilten Diana Golze, Dieter Hütte sowie Zoo-Direktor Dr. Bernd Hensch an Schülerinnen und Schüler einer 1. Klasse der Goethe-Grundschule Eberswalde.



Der 390-Seiten starke Pass ist vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019 gültig. Er ist landesweit im Handel für 2,50 Euro pro Stück erhältlich. Der Pass erscheint bereits in der 13. Auflage (40.000 Exemplare).



Familienministerin Diana Golze sagte: „Der Familienpass ist mit seinen zahlreichen Ideen der ideale Begleiter für Ausflüge im besonders ‚familienfreundlichen Abenteuerland Brandenburg‘. Es gibt viel zu entdecken! Der Pass ermöglicht es Familien, schnell einen Überblick zu Freizeitangeboten aus den Bereichen Natur, Bildung, Sport und Spaß zu bekommen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das Beste: Mit dem Familienpass sparen Familien bares Geld, ohne auf gemeinsam verbrachtes Freizeitvergnügen verzichten zu müssen.“



TMB-Geschäftsführer Dieter Hütte sagte: „Der Familienpass Brandenburg bietet einen hervorragenden Überblick über Familien-Ausflugsziele und trägt dazu bei, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger mit viel Freude ihr Land entdecken. Er zeigt eindrucksvoll, wie abwechslungsreich die Tourismuswirtschaft in Brandenburg ist. Gerade für die bevorstehenden Sommerferien ist der Pass ein von vielen Brandenburgern Familien lieb gewonnener Ratgeber für Ausflüge und Unternehmungen. Man kann vor der eigenen Haustür eine Menge erleben. Kinder und Familien sind in Brandenburg willkommen und zahlreiche Anbieter haben sich ganz speziell auf die Wünsche dieser Gäste eingestellt.“



Von Abenteuerpark bis Zoo – der Familienpass gewährt Preisnachlässe von mindestens 20 Prozent auf den normalen Eintrittspreis bzw. 10 Prozent auf vorhandene Familienrabatte. Dazu enthält er 159 Kinderfreikarten (bei einem vollzahlenden Erwachsenen).



Zu den neuen Höhepunkten im Brandenburger Familienpass 2018/2019 gehören zum Beispiel der Affen-Zoo Jocksdorf e.V. in Neiße-Malxetal (Spree-Neiße), Bungis Adventure Golf in Joachimsthal (Barnim) oder das Sport- und Freizeitbad blu in Potsdam.



Übersichtlich und farblich nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet lassen sich alle Angebote im Familienpass einfach und schnell nach Thema und Ort auffinden. Jeder Eintrag enthält eine Kurzbeschreibung, die Angabe von Normalpreisen und Familienpass-Rabatten/Coupons sowie die Kontaktdaten des Anbieters.



Für Menschen mit Behinderungen sind barrierefreie Angebote mit Piktogrammen gekennzeichnet, darunter für Menschen mit Mobilitäts-, Seh-, oder Höreinschränkungen sowie für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Insgesamt wurden 350 Piktogramme vergeben. Zu allen Anbietern mit diesen Symbolen liegen detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit vor.



Der neue Familienpass lockt auch wieder mit einem großen Gewinnspiel. Es winken rund 250 Preise von Rabattanbietern: von Eintrittskarten über Ausflüge bis zum Familien-Wochenende. Von Juli bis Dezember findet jeden Monat eine Auslosung statt. Der Hauptpreis ist ein TMB-Reisegutschein im Wert von 400 Euro.



Im Rahmen des Familienpass-Gewinnspiels 2017 konnten die Familien wieder ihre Lieblingsanbieter im Familienpass nennen: Demnach ist Irrlandia – der MitMachPark der beliebteste Familienpass-Anbieter. Platz 2 der Umfrage belegt das Tropical Islands Resort und Platz 3 der Zoologische Garten Eberswalde.



Der Familienpass Brandenburg ist eine zentrale Maßnahme des Familien- und Kinderpolitischen Programms der Landesregierung. Er wurde im Auftrag des Familienministeriums von der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH im Zusammenspiel mit vielen Tourismus- und Freizeitanbietern erarbeitet.



Erhältlich ist der Familienpass im Land Brandenburg hier: im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet kann der Pass unter www.familienpass-brandenburg.de bestellt werden.



Die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH wurde 1998 gegründet. Als Destination-Management-Organisation ist die TMB für die langfristige und nachhaltige Positionierung sowie Entwicklung und Vermarktung der touristischen Angebote im Land Brandenburg verantwortlich. Hierzu zählt insbesondere die Markenführung der touristischen Marke Brandenburg und der damit verbundene Markenprozess. Die Gesellschafter der TMB sind das Land Brandenburg (59 Prozent), die Vereinigung Brandenburgischer Körperschaften zur Förderung der Brandenburgischen Tourismuswirtschaft GbR (36 Prozent) und die Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) (5 Prozent).

