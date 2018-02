Ein ganz normaler Traumberuf

Eines wird der Bundesgestaltungswettbewerb „Die Gute Form 2018“ auch in diesem Jahr zweifellos wieder schaffen: Er wird die Begeisterung und die Aufmerksamkeit der Besucher der Internationalen Handwerksmesse in München vom 7. bis zum 13. März 2018 auf einen besonders spannenden und schönen Handwerksberuf lenken.



Freuen Sie sich auf eine exklusive Leistungsschau des Tischler- und Schreinernachwuchses: mit Exponaten, die für handwerkliche Kreativität und fachliches Können stehen. Der TSD-Messestand befindet sich inmitten der Gemeinschaftsschau der bayerischen Innungsschreiner in der Halle B2 (Stand 40F).



Anerkennung und Motivation



Honoriert werden die Leistungen der Nachwuchsprofis während der Preisverleihung am letzten Messetag (13. März 2018, ab 14.00 Uhr). Neben den drei Bundessiegern werden Sonderpreise für die Kategorien "Beschlag" (gestiftet von OPO Oeschger), "Massivholz" sowie "Oberfläche" (gestiftet von Remmers) vergeben. Bis kurz vor der Siegerehrung haben außerdem alle Besucher die Möglichkeit, ihren Publikumsliebling zu wählen.



Der Katalog zum Wettbewerb



Wie gewohnt wird der liebevoll zusammengestellte Bildband zum Wettbewerb, der Katalog „Die Gute Form 2018“, direkt am Messestand erhältlich sein. Als Bestandteil der TSD-Nachwuchskampagne hilft er Landesverbänden, Innungen und Innungsbetrieben bei der Nachwuchsarbeit. Die Gesellenstücke geben jungen Menschen eine gute Vorstellung davon, welche vielfältigen Möglichkeiten im Tischler-/Schreinerberuf stecken. Wer nicht warten will, kann bereits jetzt auf unserer Webseite einen Blick hineinwerfen.



Der Bundesentscheid „Die Gute Form 2018“ wird von Remmers (Hauptsponsor), OPO Oeschger (Mitausrichter), Festool (Hauptpreise) und der Fachzeitschrift BM unterstützt.



Termine, Freikarten und Links



Wer nicht selbst vor Ort sein kann, um diese einmalige Ausstellung zu erleben, verfolgt sie am besten ab dem 7. März im TSD-Newsticker: www.tischler-schreiner.de/die-gute-form-2018-live



Der TSD-Messestand befindet sich in Halle B2 (Stand 40F). Freikarten erhalten Sie über unsere Webseite: www.tischler-schreiner.de/die-gute-form-2018



12. März Jury-Bewertung



13. März (ab 14.00 Uhr) Preisverleihung direkt auf dem Messestand



Über die Internationale Handwerksmesse



Die Internationale Handwerksmesse ist die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland. Sie existiert seit 1949 und findet jedes Jahr im Frühjahr auf dem Messegelände München statt. Rund 1.000 Aussteller aus etwa 60 Gewerken bieten Privathaushalten, Unternehmen und der öffentlichen Hand einen umfassenden Überblick über Leistung, Qualität und Innovationskraft des Handwerks. Zum Messeangebot gehören mehrere Leistungs- und Sonderschauen, auf denen Handwerker aus zahlreichen Ländern aktuelle Themen, Produktneuheiten und herausragende Arbeiten präsentieren.

