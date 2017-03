Grenzenloser Ferner Osten

Was haben Seoul in Südkorea, Tokio in Japan und Taipeh in Taiwan gemeinsam? Die einfache Antwort: Alle drei Städte sind die jeweiligen Hauptstädte ihrer Länder. Die Antwort für Eingeweihte: Alle drei Städte können Kunden von Tischler Reisen bei einer einzigen grenzenlosen Reise entdecken – neben vielen ver-steckten Höhepunkten des Fernen Ostens.



Der Ferne Osten ist nicht nur weit weg – mit seiner Fremdheit schafft er es immer wieder, uns Mitteleuropäern Begeisterung ins Gesicht und mitunter auch ein Fragezeichen auf die Stirn zu zaubern. Und wenn schon der Besuch eines Landes in Fernost eine Reise fürs Le-ben ist, wie beschreibt man dann erst eine „grenzenlose" wie grenzüberscheitende Erfah-rung, die Korea, Japan und Taiwan verbindet?



Nähern wir uns an, in Südkorea, genauer, in Seoul, der Hauptstadt. Die Skyline postmo-dern, sie verdeckt fast das traditionelle Erbe der 10-Millionen-Einwohner-Stadt, Orte wie den Gyeongbok Palast, die „strahlende Glückseligkeit". Hier zeigt sich schon eines der Grundmuster einer Fernostreise: Vertrautes urbanes Flair trifft auf uralte Kulturen, die vielen von uns bisher verschlossen waren. Ein Muster, das sich auch in Japan zeigt. In der hypermodernen Stadt Tokio ballen sich 15.000 Einwohner auf den Quadratkilometer, kaum eine Stadt der Welt ist dichter bevölkert. Kyoto dann vermittelt ein ganz anderes Bild. Der Palast des Shoguns, der Kinkaku-ji Tempel, der Kaiserpalast: Hier lässt sich das Japan der Vergangenheit erleben, ein Japan strenger Rituale und einer außerordentlichen Auffassung von Ästhetik. Schließlich ein kurzer Flug und Taipeh liegt einem zu Füßen. Hier heißt Kultur nicht nur Hochkultur, sondern vor allem Esskultur. Wie praktisch, fast alle kulinarischen Varianten Festlandchinas finden sich in der Hauptstadt Taiwans auf engstem Raum. Das Palastmuseum auf der anderen Seite ist ein Klassiker der Besichtigungsziele Taipehs. Hier gilt: Nirgendwo sonst in der Welt erlebt man auf so kleinem Raum eine so hohe Dichte chinesischer Kunst. Dass Taiwan auch idyllisch ist, zeigt ein Besuch am Sonne-Mond-See. Im Dorf Tehua ganz in der Nähe taucht man in die vorchinesische Geschichte Taiwans ab – vor mehr als 6.000 Jahren besiedelten Völker aus dem austronesischen Sprachraum, der von Madagaskar bis zu den Osterinseln reicht, die Insel. Ihre Nachfahren leben heute noch am Sonne-Mond-See und sprechen ihre ganz eigene Sprache.



Südkorea, Japan, Taiwan: drei Länder, hunderte Kulturen und eine grenzüberschreitende Erfahrung. Eine Erfahrung, die zeigt, welche Vielfalt im Fernen Osten steckt.



Der Ferne Osten bei Tischler Reisen:



Die kombinierte Gruppen- und Privatreise „Fernöstlicher Zauber - Südkorea, Japan & Tai-wan" dauert 13 Tage, beginnt in Seoul, endet in Taipeh und führt durch drei der aufre-gendsten Länder des Fernen Ostens. Sie kostet ab 5.667 Euro pro Person/DZ. Inbegriffen sind Rundreise, Transfers, Unterkünfte, Mahlzeiten und Eintrittsgelder sowie Englisch oder Deutsch sprechende Reiseleitung.



Darüber hinaus bietet Tischler Reisen im aktuellen Fernost-Katalog auf 115 Seiten ein breites Spektrum von Reisen nach Süd- und Nordkorea, China und Tibet, Hong Kong, die Mongolei, Japan und Taiwan. Von Übernachtungen in Ger Camps über Aufenthalte in Ryokans bis hin zu Skitouren in Südkorea und Radreisen in Taiwan reicht das Programm.



Übrigens kann man auch im Fernen Osten baden! Etwa auf Okinawa, der wichtigsten Insel des japanischen Ryuku Archipels, auf der südkoreanischen Insel Jeju oder der chinesischen Insel Hainan.



Mehr Informationen finden Sie im aktuellen Jahreskatalog „Fernost" von Tischler Reisen und unter: http://www.tischler-reisen.de/rundreisen/grenzenloses-reisen/fernostlicher-zauber-sudkorea-japan-taiwan.html













