Pressemitteilung BoxID: 764499 (TimeRide GmbH)

Ab sofort Zeitreisen in das geteilte Berlin möglich: TimeRide lockt am Eröffnungswochenende zahlreiche Besucher

Mit dem Bus in das geteilte Berlin der 80er Jahre fahren: Pünktlich zum 30. Jubiläum des Mauerfalls öffnete am Samstag, den 24. August 2019, TimeRide Berlin seine Türen zu einem einmaligen Virtual-Reality-Erlebnis und lockte zahlreiche Besucher an den neuen Standort direkt am Checkpoint Charlie. Dank modernster Virtual-Reality-Technik ist es den Besuchern erstmals möglich, in die bewegte Vergangenheit der Hauptstadt zu reisen und diese mitzuerleben. Bereits am Freitag, den 23. August 2019, feierte TimeRide beim exklusiven VIP Event die Eröffnung des Standortes in Berlin. Zahlreiche geladene Gäste, darunter Vertreter aus Wirtschaft und Politik, ließen sich die neue Attraktion nicht entgehen und begaben sich gemeinsam mit TimeRide Gründer und Geschäftsführer Jonas Rothe auf die Jungfernfahrt in die Vergangenheit. Am Samstag, den 24. August 2019, öffnete TimeRide dann auch die Tore für alle Berliner und Touristen, um sie mit auf eine aufregende Fahrt in das geteilte Berlin zu nehmen. Jonas Rothe freut sich sehr über die gelungene Eröffnung in der Hauptstadt. „Es ist schön, dass unseren Gästen die Zeitreise in das Berlin der 80er Jahre so gut gefällt. Dank neuester VR-Technik ist es uns möglich, Geschichte wieder lebendig zu machen sowie Gäste jeden Alters mit in eine andere Epoche nehmen und ihnen die Historie näher zu bringen.“ Ein Konzept, das auch bei den Berlinern auf großen Anklang traf. „Ich habe damals selbst im Osten der Stadt gelebt und es war ein ganz besonderes Erlebnis an den Ort meiner Kindheit zurückkehren zu können“, berichtet ein Berliner Besucher nach seiner virtuellen Zeitreise. Auch das junge Publikum war beeindruckt: „Ich kenne Berlin nur als geeinte Stadt und fand es faszinierend und zugleich berührend, quasi durch die geteilte Stadt fahren zu können. Es ist bemerkenswert, wie sehr sich Berlin seitdem verändert hat.“ Die Tour ist sowohl für Einzelpersonen, als auch für (Schul-)Gruppen ab acht Personen konzipiert und dauert circa eine Stunde. Der Besuch wird für Kinder ab sechs Jahren empfohlen. Tickets gibt es sowohl online unter www.timeride.de/berlin oder auf www.myticket.de als auch an der Tageskasse vor Ort.



Weitere Informationen unter www.timeride.de/berlin.



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag, 10 bis 20 Uhr

Adresse:

Zimmerstraße 91, 10117 Berlin, direkt am Checkpoint Charlie

Preise:

Erwachsene: 12,50 Euro im Vorverkauf /14,50 Euro an der Tageskasse

Kinder (von sechs bis 17 Jahren), Studenten und Azubis: 10,00 Euro im Vorverkauf / 11,50 Euro an der Tageskasse

Schulgruppen: 8,00 Euro pro Person im Vorverkauf

Gruppen (mind. acht Personen): 11,50 Euro pro Person im Vorverkauf / 12,50 Euro pro Person an der Tageskasse



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (