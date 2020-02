Pressemitteilung BoxID: 785700 (Tierpark Hagenbeck Gemeinnützige Gesellschaft mbH)

Rendezvous mit Odin

Hagenbecks beeindruckender Zuchtbulle Odin hat zurzeit nur eine Aufgabe:



Das 1700 Kilogramm schwere Walross soll die drei spanischen Walrossdamen decken, die seit einigen Tagen bei ihm im großen Becken des Eismeeres schwimmen. Die Reaktion bei den drei Señoritas ist sehr unterschiedlich: Während Petruska sich Europas einzigem Zuchtbullen gegenüber sehr aufgeschlossen zeigt, reagiert Ninotska eher zurückhaltend und die neugierige Tania hat mehr Spaß am Trainingsspiel mit ihren Tierpflegern. Sobald Odin in Stimmung kommt, signalisiert er seine Laune durch ein lautstarkes Hupen, mit dem er seine Weibchen zu sich ruft.



Hagenbecks Tierpfleger konnten bereits mehrfach beobachten, wie Odin liebevoll Körperkontakt zu seinen Damen aufnahm. Auch erste Deckakte fanden bereits statt. Die Paarungszeit der Walrosse dauert noch einige Wochen an. Ob die Paarung dann auch erfolgreich verlief, wird sich erst im kommenden Jahr zeigen, wenn Petruska, Ninotska und Tania längst in ihrem neuen Zuhause, im belgischen Pairi Daiza, leben.



Bis zum Ende der Paarungszeit werden die drei spanischen Walrosse mitsamt ihren Pflegern aber noch das Hagenbeck-Team im Eismeer unterstützen.



Wir sind sehr stolz, dass dieses internationale Zuchtprojekt bislang so erfolgreich und harmonisch verlaufen ist. Unsere Hoffnung liegt nun auf vielen gesunden Walrossbabys, um den Bestand dieser Robben in den zoologischen Gärten nachhaltig zu sichern.

