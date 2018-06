Männer dominieren die Medienwelt - hinter und vor der Kamera

Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), der Landesfrauenrat Thüringen e. V. und die Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann veranstalten am 28. Juni 2018 im Augustinerkloster zu Erfurt das Thüringer Mediengespräch „Frauen • Medien • Rollenbilder“. Damit setzen sie eine Tradition aus den Jahren 2003 und 2013 fort. In der Neuauflage geht es um die Darstellung der Geschlechter im deutschen Film und Fernsehen. Dazu stellt Dr. Christine Linke von der Universität Rostock die Ergebnisse ihrer Studie „Audiovisuelle Diversität? – Geschlechterdarstellungen in Film & Fernsehen in Deutschland“ vor. In dieser wird gezeigt, wie und in welcher Funktion Frauen und Männer auf deutschen Bildschirmen und Kinowänden sichtbar sind.



Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks und ARD-Filmintendantin, Prof. Dr. Karola Wille wird gemeinsam mit Vertreterinnen des privaten Fernsehens und der Mediengewerkschaft die Kontroverse zwischen Anspruch und Wirklichkeit erörtern.



In der abschließenden Podiumsdiskussion u. a. mit der Programmgeschäftsführerin des KiKA, Dr. Astrid Plenk und dem Experten für Spiel- und Medienpädagogik von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Prof. Dr. Martin Geisler wird sich alles um Kinder und Jugendliche drehen. Vertreter/innen verschiedener Medien diskutieren über Fragen wie: Wie ist die Situation in den Kinder- und Jugendmedien? Mit welchen medialen Rollenbildern wächst die nächste Generation auf? Welche Rollenbilder wollen wir zukünftig bedienen?



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Bis zum 21. Juni 2018 ist die Anmeldung unter Tel. 0361 21177-18 oder per E-Mail an mail@tlm.de möglich.



Hinweise: Das Veranstaltungsprogramm sowie weitere Informationen und die Online-Anmeldung sind im Internetangebot der TLM über www.tlm.de abrufbar.

