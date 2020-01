Pressemitteilung BoxID: 784666 (Thüringer Bauernverband e.V.)

"Bauernmilliarde": Keine Lösung für fachliche Mängel der Düngeverordnung

Entscheidung des Koalitionsausschusses

Für den Thüringer Bauernverband (TBV) ist die gestrige Entscheidung des Koalitionsschusses keine Lösung für die Probleme, die durch Verschärfungen in der Düngeverordnung für die Landwirte ent-stehen. „Diese Probleme sind nicht durch Geld zu lösen. Hier bestehen fachliche Defizite, die beho-ben werden müssen“, so TBV-Präsident Dr. Klaus Wagner.



Aus Sicht des TBV wäre das bereitgestellte Geld sinnvoller in einer Verbesserung der fragwürdigen Datenbasis angelegt. Der TBV fordert daher mit Blick auf die Ausweisung der Roten Gebiete und den damit verbundenen Einschränkungen der Düngung eine Binnendifferenzierung sowie eine Überprüfung der Messstellen, auf denen die Ausweisung der Nitratbelastung basiert. „Düngung ein-zuschränken macht nur Sinn, wenn das Nitrat auch aus der Landwirtschaft stammt. Nitratauswa-schungen aus Deponien oder andere Altlasten verschwinden nicht, wenn wir aktuell weniger dün-gen“, so der TBV-Präsident.



Hintergrund

Als „Rote Gebiete“ werden Regionen bezeichnet, in denen die Nitratbelastung des Grundwassers als zu hoch eingestuft wird. Die Ursachen für die Nitratbelastung sind vielfältig. Neben geologischen Gegebenheiten sind auch Rekultivierungsmaßnahmen von Deponien, Folgen der Montanindustrie sowie Einträge aus kommunalen Abwässern und der landwirtschaftlichen Düngung dafür verant-wortlich.



Trotz der Vielfalt der Ursachen, wird allen Landwirten, die in den „Roten Gebieten“ wirtschaften, zukünftig u.a. pauschal auferlegt, bis zu 20 Prozent weniger zu düngen. Dadurch entsteht bei den Pflanzen ein Mangel an lebensnotwendigen Stickstoff, wodurch es zu Qualitäts- und Ertragseinbu-ßen bei der Ernte kommt. Dadurch wird u.a. die Produktion von Qualitätsgetreide, für die Thüringen bekannt ist, gefährdet.

