Brillante réédition de la chaise en bois 118

Design: Sebastian Herkner, 2018/2019

Déjà élégant, le programme 118 créé par Sebastian Herkner pour Thonet s'affiche désormais avec un nouveau fini raffiné. Déclinée en six couleurs expressives d'une extrême brillance (noir profond, bleu foncé, rouge foncé intense, vieux rose contemporain, menthe et brun-violet foncé), la chaise 118 devient objet de luxe.



En passe de devenir un grand classique, ce modèle encore récent brille d'un nouvel éclat



À la fois simple et raffinée, la chaise 118, de par ses liens avec l'original Thonet (ancienne chaise bistrot n° 14, aujourd'hui 214), est un pont entre tradition et modernité. Avec son cadre d'assise composé d'une seule pièce courbée et l'assise cannée en option, le programme de chaises 118 fait directement référence au concept lancé par Michael Thonet au milieu du XIXe siècle, qui visait à réduire à un minimum le nombre des éléments composant une chaise.



Six nouvelles couleurs brillantes viennent s'ajouter aux versions avec assise en auge, assise rembourrée, ainsi qu'aux chaises de bar bientôt disponibles en deux hauteurs. L'incidence naturelle de la lumière sur les surfaces de la chaise fait naître des reflets extraordinaires, qui mettent en valeur la sobre élégance du siège. La laque a toujours donné aux objets un caractère unique et précieux, qu'il s'agisse de l'art de la laque japonaise perfectionné au fil des siècles, des pianos de valeur ou des meubles Art déco. « La laque incarne histoire, culture et style ; elle donne de la profondeur aux objets » explique Sebastian Herkner. Avec sa nouvelle palette de couleurs et son fini ultra-brillant, la chaise 118 devient la star dans n'importe quelle pièce.



La référence 118 ainsi que les modèles 118 H et 118 SP sont bientôt disponibles en hêtre naturel, en version laquée ou teintée ainsi qu'en six couleurs de laque ultra-brillante. Pour l'assise, le client peut choisir entre une version avec cannage, forme en auge ou rembourrage.





