Urbaner Firmensitz mit modernen Design-Klassikern

Seit 2012 vertreibt das Münchner Unternehmen Aqua Monaco lokales Mineralwasser aus der Münchner Schotterebene, Mixer und Bio-Limonaden. Dabei verfolgen sie einen besonders hohen Qualitätsanspruch und agieren bewusst klimaneutral. Qualitativ hochwertige Materialien, ein ausgeprägter Nachhaltigkeitsgedanke und die Langlebigkeit der Möbel machen Thonet zu einem Kooperationspartner, der mit der Unternehmensphilosophie von Aqua Monaco ideal harmoniert. Für die Einrichtung der Firmenräume entschied sich das Team daher für zahlreiche Klassiker des Möbelherstellers.



Der urbane Firmensitz von Aqua Monaco befindet sich mitten in Haidhausen, dem Franzosenviertel Münchens. Das Ambiente der Büro- und Aufenthaltsräume ist geprägt von weiß gestrichenen Backsteinwänden, historischen Holztüren und aus hellem Holz gefertigten Möbeln, die ein kontrastreiches, modernes Gesamtbild kreieren. Die Wahl der Geschäftsführer Florian Breimesser, Robert Graenitz und Timo Thurner fiel bei der Neugestaltung der Räumlichkeiten auf Möbel von Thonet, da sie in beiden Unternehmen das Potenzial erkennen, die deutsche und internationale Gastronomie mit den jeweiligen Produkten zu bereichern. Bei der Einrichtung ihrer Räumlichkeiten setzten sie somit bewusst auf Möbel zur Kommunikation. Ob lange Abende oder kurzes Verweilen, spontan oder lang geplant, bei der Besprechung oder der Mittagspause: Auf Thonet kommt man im modernen Büro zusammen.



So versammeln sich im Münchner Headquarter des Getränkeunternehmens unter anderem 22 Exemplare des Stuhls 209 aus Eschenholz mit Sitzflächen aus Rohrgeflecht um einen langen Besprechungstisch aus Massivholz und laden zum Verweilen in geselliger Runde ein.



Das zeitlose Modell S 43 von Mart Stam bereichert das Interieur mit monochrom in Weiß oder Schwarz lackiertem Gestell und farblich abgestimmter Garnitur. Im Ensemble bilden diese Stühle einen abwechslungsreichen Schwarz-Weiß-Kontrast.



In einer offenen Sitzecke bilden vier von Christian Werner entworfene Bugholzsessel des Modells 2001 einen gemütlichen Loungebereich. Mit einem hochwertigen, dunklen Bezugsstoff, üppiger Polsterung und Gestellen aus Eschenholz werden die Sessel zum Hingucker vor dem groben Gemäuer und bieten höchsten Komfort. Vervollständigt wird dieser Sitzbereich durch zwei Beistelltische aus dem Programm 1025 von James Van Vossel, die ebenfalls aus Eschenholz gefertigt sind und so ideal mit den Sitzmöbeln harmonieren.

