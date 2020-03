Pressemitteilung BoxID: 788761 (THOMAS SABO GMBH & CO. Schmuckhandel KG)

Gravierbare Schmuckneuheiten von THOMAS SABO - mit exklusiver Muttertagsedition 2020

Die gravierbaren Klassiker von THOMAS SABO erhalten einen neuen Look: Aufgereiht an zarten, längenverstellbaren Venezianerketten, ziehen fortan kostenlos gravierbare Anhänger mit kleinen Botschaften als Liebesbeweis oder cooles Statement die Blicke auf sich. Bis zu sechs Buchstaben oder auch Symbole und Zahlen können pro Anhänger graviert werden. Gearbeitet sind die Halsketten und Armbänder aus hochwertigem 925er Sterlingsilber, teils auch in vergoldeter Variante.



In der diesjährigen Muttertagskampagne „Three small words – one great love“ präsentiert THOMAS SABO passend zum Launch der neuen Schmuckstücke eine gravierbare Kette mit einem Herzen im Zentrum – flankiert von zwei runden Anhängern – nur für kurze Zeit zum exklusiven Vorteilspreis als Geschenkidee zum Muttertag.* Der emotionale Slogan unterstreicht die Wertigkeit dieses zeitlosen Klassikers, der mit kleinen, individuell gewählten Gravuren zum großartigen Symbol der Liebe wird.



Erhältlich sind die gravierbaren Schmuckneuheiten ab Mitte April in THOMAS SABO Shops sowie online unter www.thomassabo.com.



*Kette (KE1954-001-21) erhältlich in Deutschland für kurze Zeit (27.04.–10.05.2020) zum Vorteilspreis von 98 Euro, nicht in THOMAS SABO Outlets.

