Die Duftwelt von Thomas Rath jetzt exklusiv im Lifestyle Concept Store Franzen auf der Königsallee und im Online-Shop

. Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die feierlichste und gemütlichste Zeit des Jahres. Exklusiv von Thomas Rath entworfen, verkürzen die luxuriösen Adventskerzen der Extraklasse dieses Jahr das Warten aufs Fest mit faszinierenden Aromen. Die Feinen Duftkerzen sind in drei außergewöhnlichen Duftvariationen ab dem 30. November bei Franzen auf der Düsseldorfer Königsallee und im Franzen Online-Shop erhältlich.



„Mit Liebe zum Detail und meiner Passion für Qualität und Perfektion habe ich diese einzigartige Serie von hochwertigen Parfum-Kerzen entworfen und mich dabei von Orten in meinem Leben inspirieren lassen, die mir sehr viel bedeuten“, erläutert Modeunternehmer und Designer Thomas Rath. Die drei Variationen sind entsprechend mit „Shine of Capri“, „Breeze of Andratx“ und „Thoughts of Home“ nach den Inspirationsquellen des Designers benannt. Die Duft-Hommage an die italienische Urlaubsinsel Capri belebt mit einem frischen, grünen Duftakkord aus Limone, Orange und Jasmin die Sinne. Berauschende Blütenaromen aus Pfingstrosen, Veilchen und Iris erinnern an die blumige Meeresbrise der mallorquinischen Küstenstadt Andratx und die gemütliche Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden beschert die ungewöhnlich anregende Kombination aus Basilikum-, Citrus- und Feigenaromen mit warmer, holziger Note.



Die liebevoll konzipierten Parfum-Kerzen sind ab sofort Teil von Franzens luxuriösem Markenportfolio und liegen bei einem Verkaufspreis von 69 Euro. Franzen ist eines der ältesten Familienunternehmen und zugleich ein modernes Lifestyle-Atelier. Mitten auf der Düsseldorfer Königsallee bietet Franzen eine gekonnte Kombination aus zeitloser Klassik und stilvollen Trendimpulsen – ideal für Weihnachtsshopping mit Tradition.

