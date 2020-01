Pressemitteilung BoxID: 782701 (THOMANN Künstler Management GmbH)

Deutsches Musik Fernsehen präsentiert "Die große Schlager-Hitparade 2019/2020"

Der Schlager-Wahnsinn geht in eine neue Runde!

.

Fr., 14.02.2020 | Deggendorf | Stadthalle | 19.00 Uhr

VVK: Wochenblatt Tel. 0991-372130, Deggendorfer Zeitung Tel. -3700937, Straubinger Tagblatt Tel. 09421–9406700, Tickethotline Tel. 01806-994407 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen) & an allen bek. VVK-Stellen.



Eine der größten Schlager-Tourneen in Deutschland geht 2019 in die Verlängerung! Tausende Fans haben sich bereits jetzt für die kommende Tournee Tickets gesichert. Ein Beweis dafür, dass sich die Veranstaltungsreihe rund um den Schlager inzwischen vom Geheimtipp zum Besuchermagneten entwickelt hat. Nicht umsonst betitelte das bekannte Branchenmagazin „smago!“ jüngst diese Konzertproduktion als die erfolgreichste Schlagertournee Deutschlands. Dieses Mal sind mit dabei: G. G. Anderson, Ireen Sheer, Sandro, Patrick Lindner und Michael Hirte!



Moderator und Sänger Sascha Heyna wird auch in diesem Jahr den Schlager mit all seinen Facetten zelebrieren und die Stimmung zum Überkochen bringen. Wir dürfen uns auf einen musikalischen Abend der Extraklasse mit bekannten Hits und schillernden Top-Stars freuen. Dieses in jeder Hinsicht grandiose musikalische Highlight lässt sich auch das Fernsehen nicht entgehen: Der TV-Sender „Deutsches Musik Fernsehen“ besucht mit dieser Hitparade seine Zuschauer direkt vor Ort und feiert gemeinsam mit ihnen und den Stars des deutschen Schlagers.



Seit Jahrzehnten ist G. G. Anderson („Sommernacht in Rom“, „Mama Lorraine“) eines der zentralen Gesichter des deutschen Schlagers, und genauso lange begeistert der stimmgewaltige Künstler seine Fans. – Diese Karriere muss ihm erst mal einer nachmachen! Der ewige Sunny-Boy des deutschen Schlagers verfügt eben nicht nur über einen umwerfenden Charme, sondern auch über das viel beschworene „Hit-Gen“.



Auch die Legende und Schlager-Ikone Ireen Sheer begleitet uns bei dieser Schlager Hitparade und wird auf der Bühne viele ihrer bekannten Hits zum Besten geben. Auch ihre Dauerbrenner "Heut' Abend hab' ich Kopfweh", „Tennessee Waltz“ oder „Du gehst fort“ gehören zum Showprogramm. Diese Power Frau feiert ihr 40 jähriges Bühnenjubiläum.



Sandro, der Sohn von Fantasy-Sänger Freddy ist ebenfalls mit von der Partie! Er steigt zwar in große Fußstapfen – das aber mit Bravour! Seit er im letzten Jahr mit seinem Debüt-Album “Verliebt” voll durchstartete, schlagen viele Mädchen-Herzen höher.



Seine damalige Zweitplatzierung beim Grand Prix der Volksmusik im Jahr 1989 – die „kloane Tür zum Paradies“ war für ihn im wahrsten Sinne die Tür zur erfolgreichen Karriere. Die Rede ist von Publikumsliebling Patrick Lindner. Bis heute hat er zig Hits produziert und in jedem einzelnen Lied, wie z.B. „Die kleinen Dinge des Lebens“, ist seine Herzlichkeit und Natürlichkeit zu hören. Patrick Lindner feiert zudem 30-jähriges Bühnenjubiläum.



Er kennt die Höhen und Tiefen des Lebens. Er hat gelacht, geliebt und geweint. Und immer wieder ist er aufgestanden und hat vor allem nie den Glauben an sich verloren. Aufgeben kommt für Michael Hirte (Sieger „Das SuperTalent“ mit „Ave Maria“ nie in Frage. Mit seinen Liedern zeigt er uns, dass es immer weitergeht und welche Kraft in einem Menschen steckt. Kraft, die das Supertalent Michael Hirte mit seinen Melodien auch an seine Fans weitergibt – so auch bei der großen Schlager Hitparade!



Tickets für die über 60 Konzerte der großen Schlager-Hitparade 2019/2020 sind ab sofort erhältlich unter: www.eventim.de, www.thomann-management.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie unter www.deutsches-musik-fernsehen.de oder über die Eventim-Ticket-Hotline: 01806/99 44 07 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen).



Änderungen vorbehalten!

Stand: 06.06.2019



