Transmitter - Session One of Four

Die Hannoveraner Big Beat Rocker präsentieren ihre neue EP / EP-Veröffentlichung 07. Juni

Knapp fünf Jahre nach ihrem letzten Longplayer, veröffentlichen die deutsch-britischen Stilmischer von TRANSMITTER mit Session One of Four den ersten Teil ihrer Quattrologie.



Sechs Tracks umfasst das nun erscheinende Werk – energiegeladen, Genregrenzen aufbrechend, Rock-, Electro- und HipHop-Liebhaber*innen vereinend und auf Live-Tauglichkeit auf unzähligen Shows in ganz Europa erfolgreich getestet.



Von BIG SHOT, dem antreibenden Drum´n Bass/Rock-Hybriden, über die Electro-HipHop-Dampfwalze STARGAZER, bis hin zu dem auf Shows ausnahmslos eskalierenden, technoiden HIT THE MAX – passend zur anstehenden, umfangreichen Festivaltour im Sommer 2019 gibt es nun die volle TRANSMITTERBandbreite auch abseits der Liveshows zum Durchdrehen!



Und so wird mit Session One Of Four ein Spiegelbild der bekannten TRANSMITTER-Live-Energie veröffentlicht, welches keine stilistischen Grenzen kennt und niemanden still stehen lässt.



Tourdaten:

08.06.2019 – Rock The Beach Festival - BIELEFELD (D)

20.07.2019 – U&D Karlstadt - KARLSTADT (D)

27.07.2019 – Henkersfest - STUTTGART (D)

10.08.2019 – Suder Rock - SUDERBRUCH (D)

17.08.2019 – Golden City 360°-Heimat-Festival - BREMEN (D)

24.08.2019 – FERKHL Festival - WERMSDORF (D)



Artist: Transmitter

Titel: Session One of Four

Format: EP

VÖ: 07. Juni

Label: Time Tools Recordings

Vertrieb: Believe

