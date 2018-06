Juanita Stein "Until The Lights Fade"

Juanita Stein wurde in den frühen 2000ern als Frontfrau der australischen Indierock-Band Howling Bells bekannt, die sie mit ihrem Bruder gegründet hatte und die mehrere US-Touren mit Coldplay und The Killers absolvierte. Nach einer mutterschaftsbedingten Pause meldete Juanita Stein sich vor einem Jahr mit dem leicht folkigen „America“ zurück, auf dem sie Ikonographie und Kulturlandschaften eines Landes, das sie schon immer fasziniert hat, erkundete.



Ende August erscheint nun ihr zweites Soloalbum „Until The Lights Fade“ ebenfalls auf Nude Records, dem Label, auf dem schon Künstler wie Suede, Malcolm Midlleton oder Lou Rhodes (Lamb) veröffentlicht haben. Das Album ist musikalisch aus einem ähnlichen Holz wie sein Vorgänger geschnitzt: Das dämmernde Klingen akustischer und elektrischer Gitarren, die klagende Romantik der Melodien, die Klarheit der Arrangements, doch sind die zehn Songs des Albums voller Gefühle, Geschichten und Charaktere, die viel tiefer in ihrer ursprünglichen Heimat verwurzelt sind und das dunkle Herz von Australien beschwören.



Das Album wurde produziert von Stuart Sikes (The White Stripes, Cat Power, Loretta Lyn) in Austin, Texas.



Die erste Single „Forgiver“ wurde geschrieben und produziert mit Brandon Flowers (The Killers), der auch die Keys spielte und die Backingvocals beitrug. https://www.facebook.com/msjuanitastein/



Festivalauftritte Sommer 2018 bestätigt:

Black Deer Festival

TRNSMT

Latitude (main stage appearance)

Green Man

Benicassim

24.07 Helsinki Hartwell Arena w/ The Killers

24.07 Esch Alzette Rockhal w/ The Killers



Label Nude

Vertrieb Al!VE

Album VÖ: 31. August 2018 “Until The Lights Fade”

Formate: CD, LP, Indie-excl. LP, digital

