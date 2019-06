Pressemitteilung BoxID: 754572 (Theatervolk- Institut für Theaterpädagogik)

theatervolk startet zum 1. Mal Theaterfestival für Schüler*innen in Duisburg

Im Juni wird es zum ersten Mal ein Theaterfestival für und mit Schulen aus Duisburg geben.



Die teilnehmenden Schulen des Theaterfestivals WUNDERTÜTE stehen nun fest, es werden sowohl Musicals als auch Theaterstücke von Theatergruppen aus Grundschulen und weiterführenden Schulen gezeigt, die die Schüler*innen mit Ihren Lehrer*innen einstudiert haben.



In Kooperation mit dem `Kulturtreff Alte Dorfschule ́ in Duisburg-Rumeln lädt das theaterpädagogische Institut `theatervolk´ die Theatergruppen an den Duisburger Schulen ein, Ihre Theaterarbeit zu präsentieren.



WUNDERTÜTE bietet den teilnehmenden Gruppen Hilfestellung durch theaterpädagogische Coachings im Vorfeld und eine große Bühne mit öffentlichem Publikum während des Festivals.



Ermöglicht wird dies durch die großzügige Förderung der Sparkasse Duisburg-Stiftung und das Kulturbüro der Stadt Duisburg.



Am 15. und 16. Juni 2019 wird die WUNDERTÜTE geöffnet: Die Grundschule Fährmann mit „Eule findet den Beat“ und das Franz-Haniel-Gymnasium mit ihrem eigenen Stück „Mord im Spiel“ machen den Anfang am Samstag ab 14.00 Uhr.



Am Sonntag geht es um 13.00 Uhr weiter mit der Aletta-Haniel-Gesamtschule, der Leibniz-Gesamtschule und dem Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg. Sie präsentieren ihre Produktionen über „Anders Lieben“ oder „Hütten im Wald“.



Die Zuschauer*innen dürfen sich auf ein spannendes Programm ganz unterschiedlicher Produktionen freuen, bevor es um 18.30 Uhr eine rauschende Abschlussfeier für alle Teilnehmer*innen gibt.



Das Theaterfestival WUNDERTÜTE und die teilnehmenden Gruppen freuen sich auf ganz viele Zuschauer*innen.



Tickets zu € 5,00: gibt es im Büro der Freien Musikschule Rosenberger-Pügner (Tel.: 02151-404149) oder unter kulturtreff.events.





