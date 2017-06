theatervolk startet neue Schauspielkurse ab 1. September 2017 in Duisburg- Rumeln-Kaldenhausen

`theatervolk – Institut für Theaterpädagogik´ bietet ab dem 1. September 2017 wieder wöchentliche Schauspielkurse unter der Leitung von erfahrenen Theaterpädagogen in der Alten Dorfschule in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen an. Die Kurse vermitteln die Grundlagen des Theaterspielens und richten sich an Menschen aller Altersgruppen; neu im Programm ist ein Schauspielkurs für Seniorinnen und Senioren.



Wir freuen uns, ab dem 1. September 2017 wieder unsere wöchentlichen Schauspielkurse anbieten zu können. In der Alten Dorfschule in Rumeln-Kaldenhausen starten die Kurse



1. für Kinder von 6 bis 9 Jahren (mittwochs von 15.00 bis 16.30 Uhr) mit Svenja Hartmann



2. für Kinder von 10 bis 13 Jahren (mittwochs von 16.30 bis 18.00 Uhr) mit Katja Eppert



3. für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren (dienstags von 18.00 bis 19.30 Uhr) mit Riccarda Tomberg



4. für Erwachsene (dienstags von 19.30 bis 21.00 Uhr) mit Volker Pehl



5. für Seniorinnen und Senioren (montags von 10.00 bis 11.30 Uhr statt) mit Riccarda Tomberg



Wir beschäftigen uns in den Kursen mit der Schulung der körperlichen Ausdrucksfähigkeit, der Arbeit an Stimme und Atmung, dem Improvisieren von kleinen Szenen und dem Entwickeln von eigenen Stoffen. Und das Ganze im Rahmen von gemeinsamem Tun in der Gruppe.



Für uns heißt Theater spielen zuallererst: Ganz viel Spaß haben. Und ganz „nebenbei“ bietet das Theaterspielen auch viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln, denn Theater spielen stärkt die Wahrnehmungsfähigkeit, steigert das Selbstvertrauen, ist Erleben von Gemeinschaft, belebt die Phantasie, schult die Wahrnehmung und Beobachtung, fördert Entspannung und Konzentration, schult Stimme und Sprechen und fördert Bewegung und Beweglichkeit



Dabei ist uns nicht wichtig, ob bereits Vorerfahrungen da sind oder ob sich jemand für besonders talentiert hält. Denn wir verfolgen einen theaterpädagogischen Zugang, der sich an alle richtet, und der sich an Stärken und Interessen des Einzelnen und der Gruppe orientiert.



Es ist nicht unser erstes Ziel, Schauspielerinnen und Schauspieler auszubilden, sondern mit Lust und Freude an der eigenen, persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten, eigene Grenzen auszuloten und mutig zu sein.



Für all das stehen in allererster Linie unsere theaterpädagogisch qualifizierten Dozentinnen und Dozenten, die unsere Kurse leiten:



Riccarda Tomberg, Logopädin & Theaterpädagogin



Riccarda Tomberg ist Logopädin und wurde als Theaterpädagogin bei theatervolk ausgebildet. Sie hat vielfältige Erfahrungen in der theaterpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen.



Volker Pehl, Theaterpädagoge



Volker Pehl wurde als Theaterpädagoge bei theatervolk ausgebildet. Er hat Erfahrungen in der theaterpädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, so z.B. in Projekten zum Thema "Soziales Lernen mit theaterpädagogischen Methoden" für Kinder im Grundschulalter.



Svenja Hartmann, Theaterpädagogin & Erzieherin



Svenja Hartmann ist staatlich anerkannte Erzieherin und Theaterpädagogin. Zur Theaterpädagogin wurde Svenja Hartmann bei theatervolk ausgebildet. Svenja Hartmann liebt das Theater spielen mit Kindern, denn Sie entdeckte schon oft, was Theater spielen bei Kindern bewirken kann.



Katja Eppert, Theaterpädagogin & Heilerziehungspflegerin



Katja Eppert wurde bei theatervolk zur Theaterpädagogin ausgebildet und leitet mit viel Engagement theaterpädagogische Projekte mit Kindern & Jugendlichen.



Kostenlose Schnupperstunden



Für alle, die uns unverbindlich kennenlernen möchten, bieten wir am 4. Juli 2017 ab 19.00 Uhr für Jugendliche und Erwachsene und am 5. Juli 2017 ab 15.00 Uhr für Kinder kostenlose Schnupperstunden in den Räumen der Alten Dorfschule (Dorfstrasse 19, D – 47239 Duisburg) in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen an.



Wir bitten um eine kurze Anmeldung unter info@theatervolk.de









Theatervolk- Institut für Theaterpädagogik

Das Institut theatervolk bietet qualifizierte und fundierte Aus- und Fortbildungen auf hohem Niveau im theaterpädagogischen Bereich an. Dabei ist das Herzstück unsere 2jährige Grundlagenausbildung zur Theaterpädagogin / zum Theaterpädagogen Wir orientieren uns bei unseren Angeboten stets an neusten wissenschaftlichen Standards.



Daneben initiieren und realisieren wir mit unserem Team innovative theaterpädagogische Projekte für unterschiedliche Zielgruppen.



Als dritter Bereich vervollständigt unser Angebot an Schauspielkursen für unterschiedliche Altersgruppen unser Portfolio.



All das ist möglich durch unser kompetentes, interdisziplinäres künstlerisches Team, das künstlerische Fähigkeiten mit pädagogischem Knowhow verbindet und so unseren Anspruch einlöst, wertschätzend und reflektierend mit den Teilnehmenden und Zielgruppen umzugehen und damit einen theaterpädagogischen Ansatz zu vermitteln, der persönliche Entwicklung fördert. Dabei begegnen sich in unserem Verständnis pädagogisches Handeln und Formen der Ästhetisierung auf Augenhöhe.

