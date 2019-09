Pressemitteilung BoxID: 767033 (Theater Vorpommern GmbH)

Theaterfrühstück Hebebühne e. V. mit Katharina Duda und Stephanie Langenberg, Dramaturginnen für Musiktheater und Konzert am Theater Vorpommern

.

So 15.9. / 11.00 Uhr / Stralsund (Foyer im Großen Haus)

Der Eintritt ist frei.



Mit der neuen Spielzeit lädt die „Hebebühne“, Förderverein des Theaters Vorpommern, wieder zu einem Theaterfrühstück am Sonntag, den 15. September um 11 Uhr in das Foyer des Stralsunder Theaters ein. Dr. Rüdiger Lösekrug, stellvertretender Vorsitzender des Theaterfördervereins Hebebühne, moderiert das nächste Theaterfrühstück. Zu Gast sind die Dramaturginnen Katharina Duda und Stephanie Langenberg. Sie sind für die Bereiche Musiktheater und Konzert am Theater Vorpommern tätig.



Katharina Duda studierte Musikwissenschaft, Musiktheaterregie, Philosophie und Neuere deutsche Literatur in Berlin und Hamburg. Von 2014 bis 2016 war sie Assistentin in der Redaktion der Zeitschrift „Opernwelt“ und wechselte danach in die Dramaturgie der Deutschen Oper Berlin, wo sie als Dramaturgin an Inszenierungen wie „Le Prophète“ von Meyerbeer, „Carmen“ und „Hoffmanns Erzählungen“ teilnahm. Dazu kommen weitere Projekte und Konzertprogramme u. a. mit dem Podium Esslingen, für das Kulturprogramm Schloss Elmau und in der Tischlerei der Deutschen Oper Berlin. In dieser Zeit entstanden auch erste eigene Arbeiten als Librettistin. Katharina Duda arbeitet seit Beginn dieser Spielzeit am Theater Vorpommern.



Stephanie Langenberg wurde in Greifswald geboren. Sie studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an der Humboldt-Universität und der Technischen Universität Berlin. Sie schloss ihr Studium 2010 mit dem Magisterexamen ab. Während des Studiums absolvierte sie eine Fortbildung zur Spielleiterin für Szenische Interpretation. Anschließend war sie als freie Mitarbeiterin in der musiktheaterpädagogischen Abteilung der Staatsoper Unter den Linden Berlin sowie als Assistentin in der PR-Abteilung des Konzerthauses Berlin tätig. Seit der Spielzeit 2012/13 ist Stephanie Langenberg als Musikdramaturgin und Regieassistentin am Theater Vorpommern engagiert.

