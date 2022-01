Echte und virtuelle Musiker gemeinsam auf der Bühne

Echte und virtuelle Musiker spielen gemeinsam auf einer Bühne – wie funktioniert das? Und vor allem: Wie klingt das? Mit einer spektakulären Konzertshow des innovativenmöchte die Philharmonie Essen jetzt Antworten auf diese Fragen finden. Unter dem Titelkommt es amim Alfried Krupp Saal zu einem revolutionären Aufeinandertreffen von realen Personen und künstlicher Intelligenz. Mithilfe einer speziell entwickelten Hologrammtechnik treten die digitalen Musiker in Erscheinung und nehmen interaktiv Einfluss auf das musikalische Geschehen. Vor diesem Hintergrund sollen durchaus auch kritische Fragen gestellt werden: Welche Rolle kann künstliche Intelligenz in Live-Konzerten zukünftig spielen? Können echte Künstler*innen ersetzt werden? Eines ist dabei sicher: Die Konzerte von Repercussion sind immer ein großes Spektakel! „Kunst, die groovt“ lautet das Motto des Ensembles nicht ohne Grund. Simon Bernstein, Rafael Sars, Veith Kloeters und Johannes Wippermann zeigen, was mit dem Schlagzeug alles möglich ist. Die vier Perkussionisten bringen bei ihren Auftritten bestehende Werke, eigene Arrangements und maßgeschneiderte Kompositionen flexibel auf die Bühne. Für ihre erfolgreichen Projekte wurde Repercussion 2018 mit dem Förderpreis für Musik des Landes NRW und mit dem Kammermusikpreis des Wiener Konzerthauses ausgezeichnet.Das Konzert richtet sich an Jugendliche ab 10 Jahren und Erwachsene.Einlassbedingungen: Der Besuch des Konzerts ist nach derzeitigem Stand unter 2G-Bedingungen möglich. Dies betrifft alle Zuschauer*innen ab 16 Jahren, d. h. jede*r Besucher*in ab 16 Jahren muss entweder geimpft oder genesen sein und sich entsprechend beim Veranstaltungsbesuch ausweisen können.