am 19. März ist das Puppentheater Zwickau mit dem Kinderstück Pettersson und Findus - Ein Feuerwerk für den Fuchs auf der Kleinen Bühne in Plauen zu Gast. Beginn ist um 15 Uhr. Die Geschichten um Pettersson und Findus erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein gefährlicher Fuchs treibt sein Unwesen. Findus meint, es gehöre sich nicht, ihn einfach zu erschießen. So erfinden beide ein Knallhuhn und ein angsteinflößendes Gespenst. Als die Nacht hereinbricht, ist alles bereit, den Fuchs zu vertreiben. Ob alles klappt? Ein Riesenspaß für Groß und Klein.



Weiter Informationen zum Stück gibt es unter: www.theater-plauen-zwickau.de/gastspiele

