Pressemitteilung BoxID: 746530 (Theater Oberhausen)

WESTWIND - 35. Theatertreffen für junges Publikum

15. bis 21. Juni 2019 am Theater Oberhausen

WESTWIND gilt bundesweit als eines der renommiertesten Theaterfestivals für junges Publikum. Es wird jedes Jahr von einem anderen NRW-Theater ausgerichtet. Das Theater Oberhausen freut sich, Gastgeber des 35. Theatertreffens für junges Publikum 2019 zu sein.



Vom 15. bis 21. Juni treffen sich Theatermacher*innen und ihre Zuschauer*innen unter dem Motto „Offene Gesellschaft“ rund um den Will-Quadflieg-Platz im Zentrum von Oberhausen. Gezeigt werden elf bemerkenswerte Inszenierungen aus NRW und fünf internationale Gastspiele.



Darüber hinaus gibt es Nachgespräche, Reflexionen und Begegnungen beim gemeinsamen Kochen, Essen, Installieren und Fabulieren in der Volxküche oder am Theaterstrand.



Folgende Theater sind mit ihren Produktionen von der Jury ausgewählt worden: Armada Theater (Velbert), COMEDIA Theater (Köln), Forum Freies Theater Düsseldorf, Junges Schauspielhaus Düsseldorf, KOM‘MA Theater (Duisburg), performing:group (Köln), Rheinisches Landestheater Neuss, Schlosstheater Moers, tanzfuchs PRODUKTION (Köln), Theater Bonn und theaterkohlenpott (Herne).



Im Rahmen des Festivals findet neben vielen anderen Ereignissen am 16. Juni ein großes Familientheaterfest statt, bei dem Gastproduktionen aus El Salvador, Frankreich, Nicaragua und NRW gezeigt werden. Sachenerfinder Jens Burde wird mit den Besucher*innen an einer Brücke aus Holz, einem Iglu aus Pappe oder einem Tipi aus Bambus bauen und in der Volxküche kocht Wam Kat mit der Fläming Kitchen gemeinsam mit den Gästen.



Drei der internationalen Gruppen werden während des Festivals künstlerische Kollaborationen mit Oberhausener Jugendlichen eingehen und an eigenständigen Projekten arbeiten, die im Rahmenprogramm präsentiert werden.



Förderer und Unterstützer:



Freundeskreis Theater für Oberhausen e.V., Kunststiftung NRW, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Stadt Oberhausen, trailer, kultur.west



Das gesamte Programm finden Sie hier oder unter



www.theater-oberhausen.de, www.westwind-festival.de



Die Laudationes finden Sie im Anhang.



Jury: Agnes Lampkin, Schauspielerin, Stefan Keim, Kulturjournalist, Romi Domkowsky und Florian Fiedler (mit einer Stimme für den Ausrichter), Theater Oberhausen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (