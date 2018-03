"Bilder deiner großen Liebe" - Premiere am Freitag, 16.3.2018 von Wolfgang Herrndorf / Regie: Babett Grube

Am Freitag, 16. März 2018 ist die nächste Premiere im Saal 2 des Theater Oberhausen zu erleben:



Bilder deiner großen Liebe



Premiere: Freitag, 16. März 2018 um 19.30 Uhr im Saal 2



Weitere Termine: 18. März / 15. / 17. / 19. April 2018



Von Wolfgang Herrndorf, in einer Bühnenfassung von Babett Grube und Elena von Liebenstein; Regie: Babett Grube; Bühne: Demian Wohler; Kostüme: Hsin-Hwuei Tseng; Dramaturgie: Elena von Liebenstein; Mit: Susanne Burkhard, Karin Erwig, Elisabeth Hoppe und Nina Karimy



Zum Stück:



Wolfgang Herrndorf, der Autor von „Tschick“, hat kurz vor seinem Tod eine Art Fortsetzung zu „Tschick“ geschrieben. Isa, 14 Jahre alt und selbsternannte Herrscherin des Universums, bricht aus einer Anstalt aus und läuft los. Immer geradeaus. Die Reise bringt Isa an den Rand der Selbstaufgabe – aber auch ganz nah zu sich selbst. Das Stück ist Liebes- und Abenteuergeschichte in einem: Es geht um die Liebe zum Leben.



Hausregisseurin Babett Grube studierte Germanistik, machte eine Ausbildung zur Medientechnikerin und war als Journalistin und Moderatorin für den freien Rundfunk tätig. Von 2007–2012 studierte sie Regie an der Theaterakademie Hamburg. Sie inszeniert u.a. am Staatstheater Braunschweig, am Maxim-Gorki-Theater Berlin, am Schauspiel Hannover sowie am Theater Bremen und am Staatstheater Dresden. Ihre Uraufführung von „demut vor deinen taten baby“ am Theater Bielefeld gewann 2013 beim Festival „Radikal jung“ den Publikumspreis. Für ihre Inszenierung „Tigermilch“ am Schauspiel Hannover wurde sie 2015 für den deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nominiert.



Mehr Infos: http://www.theater-oberhausen.de/programm/stuecke.php?SID=604



Tickets Premiere: 18 € / erm. 5 € / weitere Vorstellungen: 14 € / erm. 5 €



Karten gibt es an der Theaterkasse und online: www.theater-oberhausen.de



Telefon 0208/8578 – 184, E-Mail: besucherbuero@theater-oberhausen.de

