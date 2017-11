PRESSEKONFERENZ Melchinger Winterreise 30.11.

Melchinger Winterreise

Stationen für die Erinnerung

Von Peter Härtling



am 30.11. um 11 Uhr im Theater Lindenhof Melchingen ein.



Für den Autor Peter Härtling war Franz Schuberts „Winterreise“ mehr als ein musikalisches Ereignis, für ihn war sie ein Sinnbild für die Heimatlosigkeit. In seinem Stück verknüpft der Autor Schuberts Leben und dessen Arbeit am Liedzyklus mit seinen eigenen Erfahrungen von Fremdheit. Durch die weltweiten Fluchtbewegungen haben die Themen der Winterreise wieder neue Aktualität bekommen. Ein Grund, die Melchinger Winterreise nach zwanzig Jahren wieder aufzugreifen und neu zu erzählen. Geschichten von Neuangekommenen und Heimatsuchenden – gestern und heute – werden in ihr ihren Raum bekommen. Inmitten der Winterlandschaft der Schwäbischen Alb und in der Melchinger Theaterscheune. Ein Theaterspaziergang voller starker Bilder, Poesie und Musik.



Premiere: 8. Dezember 2017 / Öffentliche Probe: 06. Dezember 2017

Weitere Termine am So. 10.12., Fr. 15.12., Sa. 16.12., So. 17.12. Mi. 27.12., Do. 28.12., Fr. 29.12. und Sa. 30.12.



Beginn: jeweils 15 Uhr

Dauer: ca. 3 Stunden



Mit: Ruta Abrahale, Berthold Biesinger, Rahul Chakraborty, Regina Greis, Stefan Hallmayer, Susanne Hinkelbein, Peter Höfermayer, Bernhard Hurm, Berthold Lüdenbach, Michael Mautner, Mohammad Noori, Marie Österle, Victor Oswald, Ida Ott, Franz Xaver Ott, Herwig Rutt, Carola Schwelien, Haben Woldehaimanot, Gustav Zahn



Regie: Christoph Biermeier

Musik: Susanne Hinkelbein

Dramaturgie: Georg Kistner

Bühne & Kostüme: Ilona Lenk



Gefördert durch die Baden-Württemberg-Stiftung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren