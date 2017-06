Der kleine Rabe Socke bei den Käuzen

Der kleine Rabe Socke- alles meins!



Diese bekannte Geschichte des kleinen Rabe Socke (nach Nele Moost) wird bei den Käuzen am 23.06., 17.00 Uhr ihre Premiere feiern. Wieder einmal stellt das Theater eine Kinder-spielen -für -Kinder Produktion auf die Beine. Die Jungkäuze (Kinder im Alter von 6-16 Jahren) stellen mit viel Engagement die verschiedenen Charaktere dar und freuen sich auf ihr Publikum.



Zum Inhalt:



Der kleine Rabe Socke mit dem rot geringelten Socken luchst seinen Freunden die Spielzeuge ab, weil er diese unbedingt haben will. Er hortet sie in seinem Nest und will seine Schätze nicht mehr hergeben. Bis er merkt, dass Freunde viel wichtiger sind als Spielsachen.



Dauer der Aufführungen beträgt circa 35 Minuten und wird für Kinder ab 3 Jahren angeboten.



(Karten: 6€ auf allen Plätzen)

