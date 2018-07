Theater der Zeit sammelt und veröffentlicht Heiner-Müller-Anekdoten

Der Dramatiker Heiner Müller (1929–1995) war auch ein Meister des Bonmots und der überraschenden, oft listigen Erwiderung – das ist vor allem aus seinen Interviews bekannt. Der Band zeigt Müller nun erstmals als lebendiges Gedankenbild. In der Rückschau von Zeitgenossen und in immer wieder oft und gern kolportierten Anekdoten, die bereits in der kollektiven Erinnerung weitererzählt werden. Miniaturen zu einem Porträt des Künstlers mit Hintersinn – 87 freche und anspielungsreiche Anekdoten.



Mit großem Dank an

Knut-Ove Arntzen, Tone Avenstroup, David Bathrick, Volker Braun, Margarita Broich, Frank Castorf, Gautam Dasgupta, Friedrich Christian Delius, Adolf Endler, Durs Grünbein, Hansgünther Heyme, Wladimir Koljasin, Mark Lammert, Katja Lange-Müller, Grischa Meyer, Thomas Oberender, Emine Sevgi Özdamar, Wolfgang Rindfleisch, Ljubiša Ristic, Christoph Rüter, Helmut Schödel, Bernd Stegemann, Wolfgang Storch, Stephan Suschke, Holger Teschke, Matthias Thalheim, B. K. Tragelehn, Lothar Trolle, Robert Wilson, Andrzej Wirth, Renate Ziemer – und Brigitte Maria Mayer.



Wendefragen

Eine TV-Talkshow. Frage: „Nach der Wende gab es doch viele Probleme. Leute verloren ihre Arbeit. Manche haben sich sogar umgebracht.“

HM: „Ja, aber es gab auch negative Entwicklungen.“



Die Postkarte

Mitte der siebziger Jahre war HM für einige Zeit nach Hamburg gefahren und wurde an seinem Theater, dem Berliner Ensemble, mit Bangen zurückerwartet. Schließlich erreichte eine Postkarte die Kollegen: „Habe mich nun endgültig für den besseren deutschen Staat entschieden.“ Ein paar Tage später tauchte er im Theater auf – zum Erstaunen aller und insbesondere der guten Genossen, die ihn schon als DDR-Flüchtling abgeschrieben hatten.

HM: „Wieso denn? Auf der Karte stand doch alles.“



Die Gefahr

Lothar Trolle, dessen dramatische Arbeiten lange Zeit nur ausnahmsweise im Theater gespielt und noch seltener gedruckt wurden, erhielt von HM den Hinweis: „Nichts ist gefährlicher als der frühe Erfolg.“



Mit „Heiner Müller – Anekdoten“ legen wir eine offene Sammlung vor, zu der jeder und jede Berufene noch das Eine oder Andere ergänzen möge, privat ganz für sich oder wünschenswerter Weise in künftig erweiterten Auflagen dieses Büchleins. Dazu passend: Heiner, warum sprichst du immer so leise? – Damit ich jedem etwas anderes erzählen kann. So dürfte es noch unendlich viel mehr geben.



Die Leser*innen sind eingeladen, Ihre Anekdote an uns zu senden, per Brief an: Theater der Zeit, Stichwort: Müller Anekdoten, Winsstraße 72, 10405 Berlin, per E-Mail an lektorat@theaterderzeit.de, per Twitter unter Verwendung des Hashtags #mülleranekdoten oder per Eintrag in unsere Facebookgruppe.



Heiner Müller – Anekdoten

Gesammelt und herausgeben von Thomas Irmer

Paperback mit 112 Seiten, Format: 107 x 176 mm

ISBN 978-3-95749-121-3 . EUR 10,00 (print) . EUR 8,99 (E-Book)

Erscheinungstermin: 16.08.2018

Buchpremiere: 27.09.2018, Theaterbuchhandlung Einar & Bert, Berlin



