Theater ANU auf dem Tempelhofer Feld

PERPETUUM - Stadt ohne Mühsal

Donnerstag, 01. bis Sonntag, 04. August 2019 sowie

Das Berliner Theater ANU hat sich mit seinen ausgefallenen, überbordend phantasievollen Outdoor-Inszenierungen deutschlandweit einen fulminanten Ruf erspielt. Gerade auf dem Tempelhofer Feld mit seinem besonderen, die Sinne weitenden Flair finden die Stücke des Teams um die Theatermacher Bille und Stefan Behr seit Jahren als Sommer-Events großen Anklang. Anfang August ist es wieder so weit: In PERPETUUM – Stadt ohne Mühsal. inszeniert Theater ANU eine spannende und poetische Installation mit sechs Stationen, die höchst ungewöhnliche Perspektiven auf das soziale Wesen Mensch und die Zukunft gemeinschaftlichen Lebens eröffnen.



Man stelle sich vor: Die Bebauungspläne auf dem Tempelhofer Feld haben sich geändert, superoptimierte smart home-Wohnkästen sind überflüssig, die Energieprobleme gelöst. Eine bahnbrechende Entdeckung lässt die Menschheit eine wirkliche urbane Utopie wagen. Der Grund: Der vollständige Plan eines Perpetuum mobile wurde gefunden. Stadt ohne Mühsal? Nun ja, vielleicht.



Das Perpetuum mobile ist ein Traum für Spinner. Aber sind wir nicht alle schon längst dem „perpetuierlichen Denken” verfallen? Das Rad dreht sich höher, schneller und immer weiter – mehr Geld, mehr Technik, mehr Sex, mehr Macht.



Vor 300 Jahren – noch am Vorabend der Industrialisierung – fand im Schloss des Landgrafen zu Hessen ein bemerkenswertes Experiment statt: Der Erfinder Johann Bessler alias Orffyreus – Medicus, Mechanicus und Alchimist – hatte unter wissenschaftlicher Aufsicht ein „Ewiges Rad“ in einer Kammer des Schlosses aufgebaut. Einmal angestoßen, lief es mehr als sechs Wochen am Stück, ohne erneut angedreht werden zu müssen.



An den verschiedenen Stationen auf dem Tempelhofer Feld werden alte und neue Geschichten und Spielarten des Perpetuum mobile miteinander verwoben. Der Futurist Paul Scheerbart visioniert seine „Welt des Perpehs“ mittels eines verrückten Projektionsapparates an die Wände. Eine Lecture-Performance, die ein virtuoses Spiel um Licht und Schatten miteinander vereint und den Wahnsinn einer sich immer schneller drehenden Maschine beschwört. Am Nachbau eines Bessler-Rades sucht man aufgeregt das ewige Leben, an der Orrfyreus-Stadt wird eifrig gebaut. „Aus nichts kann nichts entstehen?“



Zehn unterschiedlich große, hintereinander aufgestellte Bücher vermitteln eindrücklich den Schmetterlingseffekt: Wenn am Ende ein streichholzschachtelkleines Büchlein über eine Kettenreaktion ein fast zwei Meter hohes Exemplar umstößt, ist der Wahnsinn spürbar. Vor einem großen Kreuz sinniert „Frau Mehr“ über eine Welt ohne Gott. Sie feiert die Mehr-Mach-Maschine „Perpetuum mobile“. Drucker vervielfältigen pausenlos Anteilsscheine dieser neuen Erfindung, die die Kernfrage stellt: Wollen wir nicht alle ein bisschen mehr?



Mit:

Frau Mehr [Geld. Rausch. Gott.] Bärbel Aschenberg

Die neue Welt [KI] Bille Behr

Menschmaschine Orffyreus [Das ewige Leben] n.n.

Karl [Planung Orffyreus-Stadt] Jacek Klinke

Universalgelehrter [Aus Nichts kann nichts entstehen] Lorenzo Pennacchietti Paul Scheerbart [Räderwelten] Markus Moiser



Idee und Konzeption Bille Behr, Stefan Behr, Martin Thoms | Text Stefan Behr, Paul Scheerbart, Orrfyreus / Szenografie Martin Thoms | Technische Leitung Thomas Hanson | Scherenschnitte/Grafik Albert Völkl | Regie und Choreografie Bille Behr | Kommunikation k3 berlin



Mit freundlicher Unterstützung von: Theaterhaus Berlin Mitte. Produktionszentrum für Freies Theater.



Theater ANU präsentiert:

PERPETUUM - Stadt ohne Mühsal.

(Berliner Fassung)



Vorstellungen:

01.- 04. August 2019, jeweils 21.30 Uhr

und

07.-10. August 2018, jeweils 21.30 Uhr



Spielzeit:

ca. 120 Minuten



Ort:

Tempelhofer Feld, Berlin

Haupteingang Columbiadamm

Wiese am Biergarten „Lustgarten“

Columbiadamm 124

10965 Berlin



Besucherinformation:

Bitte beachten Sie, dass um 21.30 Uhr alle anderen Zugänge auf das Tempelhofer Feld geschlossen werden. Kommen Sie bitte ausschließlich zum Haupteingang Columbiadamm.



Tickets:

Early Bird: 20.- EUR / erm. 12.- EUR

Normalpreis: 28.- EUR / erm. 18.- EUR



Reservierung:

https://theater-anu.de/anuwelte/perpetuum-mobile/berlin-tempelhofer-feld/



Abendkasse ab 20.30 Uhr am Eingang Columbiadamm



Informationen: www.theater-anu.de



Empfohlen für Kinder ab 10 Jahren.

