Das aktuelle Stück „De Kredit“ des Theaters am Meer verabschiedet sich am kommenden Wochenende mit gleich vier Aufführungen: Die Vorstellungen am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend beginnen jeweils um 20 Uhr, die Vorstellung am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr. Insgesamt sind nur noch ein paar wenige Karten vorhanden.



Wer also die vom Publikum und der Kritik hochgelobte Inszenierung mit Rune Opitz (als Filialleiter Goetz), Arnold Preuß (als Kunde Arnulf Schmidt) und Kristin Röben (als Sekretärin Beate) noch sehen möchte, muss sich schnellsten um Karten bemühen.



Bühnenleiter Arnold Preuß, der auch die Regie und die niederdeutsche Übersetzung des spanischen Autors Jordi Galceran übernommen hat, berichtet, „dass das Ensemble sehr erfreut über die vielen positiven Reaktionen des Publikums ist. „Hierin zeigt sich der unschätzbare Wert unseres kleinen Schauspielhauses in der Kieler Straße 63, die unmittelbare Nähe zum Publikum. Wenn sich auf der Bühne die Emotionen zwischen den beiden Protagonisten Goetz und Schmidt entladen, ist die Spannung fast hautnah zu spüren und wenn sich dann ein befreites Lachen breit macht, spüren wir auch da die heiteren Wellen, die sich vom Zuschauer auf die Bühne ausdehnen“, sagt Preuß. „Es ist ein gutes Gefühl, dass unser Publikum auch die anspruchsvolleren, neuen Stücke in unserem Spielplan schätzt. Ein deutliches Zeichen, dass Niederdeutsches Theater nicht stehenbleibt, sondern sich weiterentwickelt und damit beweist, dass Mundarttheater viele Freunde hat und auch neue dazu findet“.

