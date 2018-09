The Westin Grand Frankfurt startet mit Weltklassestars in den Herbst

Von September bis Dezember 2018 heißt es im The Westin Grand Frankfurt Bühne frei für die Weltstars von gestern und heute – unter anderem mit Jazz- und Gospel-Ikone Alfred McCrary im neu gestalteten GrandSeven und Starpianist Vladimir Mogilevsky beim Klassik Dinner. Das Westin Grand Frankfurt tanzt mit hochkarätigen Veranstaltungen in den Herbst: Die im Frühjahr gestartete Livemusik-Reihe „SoundBites@GrandSeven“ mit Alfred McCrary geht auch in der zweiten Jahreshälfte weiter. In dem - vom Besteck über Geschirr bis hin zu den Sitzmöbeln - komplett neu ausgestatteten GrandSeven heizt die Jazz- und Gospelikone sein Publikum mit bekannten Klassikern ein. Alfred McCrary arbeitete in seiner langjährigen Karriere unter anderem mit Weltstars wie Stevie Wonder, Diana Ross oder Elton John zusammen. Seine kostenlosen Livekonzerte finden donnerstags am 13./20./27.09, 04./11./25.10. und 01./22./29.11. von 20.00 bis 23.00 Uhr statt. Weitere Infos: http://www.grandseven.de/bar-in-frankfurt Neu im Programm: World of Dinner Events mit Weltklassestars Die World of Dinner Events locken mit Show und 4-Gang-Menü an vier Tagen jeweils von 18:00 Uhr bis 23.00 Uhr Kulturbegeisterte aus nah und fern. Los geht es mit „Aber bitte mit Sahne – A Tribute to Udo Jürgens“ (18.11.), gefolgt von „KrimiDinner – Hochzeit in Schwarz“ (25.11.) und „Abba Dinner – The Tribute Dinnershow“ (2.12.) sowie das „Klassik Dinner mit Starpianist Vladimir Mogilevsky“ als Premierenveranstaltung (15.12.). Buchbar über www.grandseven.de/events, für jeweils 79 Euro pro Person exkl. Getränke (am 15.12.2018 69 Euro mit 3-Gang-Menü). Weitere Events, wie die Cocktail Kurse oder die After Work Party, kulinarische Highlights, wie die neue Menükarte oder die Brunch-Daten, stehen auf www.grandseven.de.

The Westin Grand Frankfurt

Das Westin Grand Frankfurt, mit seinen 371 geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten, liegt zentral in der Innenstadt nur wenige Minuten von der berühmten Einkaufsmeile Zeil entfernt. Drei Restaurants und eine Bar im Haus sorgen für eine einmalige kulinarische Vielfalt. Der Westin Club lädt Gäste bestimmter Zimmerkategorien zum Arbeiten, Relaxen oder auf einen Snack ein. Das GrandSeven ist für seine ausgezeichneten Cocktails bekannt, besticht aber auch durch seine internationale Küche mit z.B. argentinischem Premium-Beef, trockengereift im hauseigenen Fleischreifeschrank. Events wie die After Work Partys oder SoundBites@GrandSeven runden das Angebot im GrandSeven ab. Chinesische Spezialitäten stehen im Restaurant SanSan, japanische im Sushimoto auf der Karte. Das Frühstücks-Restaurant motions kann auch als Event-Location oder für geschlossene Gesellschaften zum Mittag- oder Abendessen gebucht werden. Hier findet auch der beliebte Sonntags-Brunch statt. Für Meetings, Tagungen und festliche Bankette stehen 13 Veranstaltungsräume mit Tageslicht zur Auswahl. Das Emotion Spa über den Dächern Frankfurts sorgt für Entspannung und Regeneration mit Pool, Saunen sowie einem großen Beauty- und Massageangebot. Sportbegeisterte kommen im rund um die Uhr geöffneten Westin Workout® mit hochmodernen Geräten auf ihre Kosten. www.westingrandfrankfurt.com



Westin Hotels & Resorts



Bei Westin Hotels & Resorts, seit über einem Jahrzehnt führend in Wellness und Hotellerie, stehen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter im Fokus. Die Markenphilosophie erwacht durch die sechs Säulen des Wellbeing zum Leben: Feel Well, Work Well, Move Well, Eat Well, Sleep Well und Play Well. In über 200 Hotels und Resorts in fast 40 Ländern und Regionen, können Gäste unter anderem folgende Angebote erleben: das legendäre Heavenly Bed, RunWESTIN, den New Balance Sportequipment-Verleih, leckere und gehaltvolle SuperFoodsRx Gerichte, den innovativen Arbeitsraum Tangent und das Heavenly Bad und Heavenly Spa. Die Westin Hotels und Resorts nehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.westin.com sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.



Marriott International



Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), mit Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, ist der größte Hotelkonzern weltweit mit mehr als 6.500 Häusern in 127 Ländern und Territorien. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Weitere Informationen unter www.marriott.de sowie aktuelle Unternehmens-News auf www.marriottnewscenter.com; außerdem auf Facebook sowie unter @MarriottIntl auf Twitter und Instagram.