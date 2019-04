Pressemitteilung BoxID: 749038 (The Westin Grand Frankfurt)

The Westin Grand Frankfurt schickt jungen Koch auf die Karriereleiter: Danil Kretschmann bei den Hessischen Jugendmeisterschaften ausgezeichnet

Mitte März fand das traditionelle Prüfungsessen der Hessischen Jugendmeisterschaften der gastgewerblichen Ausbildungsberufe im Palmengarten Frankfurt statt. Das Westin Grand Frankfurt konnte wiederum seinen hohen Ausbildungsstandard beweisen: Koch-Azubi Danil Kretschmann erreichte den 3. Platz von zwölf Köchen.



Mit Begeisterung und hoch professionell haben 44 Teilnehmer der diesjährigen Hessischen Jugendmeisterschaften an zwei Prüfungstagen im Januar die Anforderungen der verschiedenen Ausbildungsberufe (Refa, Hofa, Koch, Systemgastronomie) bewältigt. Unter den zwölf an den Start gegangenen Köchen konnte sich Danil Kretschmann aus dem Westin Grand Frankfurt, im 3. Jahr in der Ausbildung als Koch, ein Stück seiner Karriereleiter sichern: Er wurde hinter Yannick Trischberger, Hilton Frankfurt Airport & Hilton Garden Inn, sowie Max Wagner aus dem Kempinski Hotel Gravenbruch eindeutig auf den 3. Platz gewählt.



Auszubildende sind Teil des Teams



Das Westin Grand Frankfurt ist nicht nur für anspruchsvolle Gäste einer der ersten Hoteladressen Frankfurts, auch für Auszubildende ein attraktiver Arbeitgeber. Von den rund 150 Mitarbeitern sind aktuell 13 Auszubildende in den drei Berufen Hotelfach, Koch und Hotelkaufleute im Haus angestellt. Sie sind von Beginn ihrer Laufbahn an ein vollwertiger Teil des Teams und lernen, schnell Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Dabei stehen die Kolleginnen und Kollegen jederzeit mit ihrem spezifischen Fachwissen zur Seite.



Danil Kretschmann zu seinem Wunschberuf: „Ich wollte als Kind schon immer Koch werden. Trotz aller Herausforderungen macht mir das Kochen Spaß und füllt mich jeden Tag aufs Neue aus. Die tägliche Abwechslung macht für mich den Beruf so interessant und ich kann meine Kreativität voll ausleben. Auch als Auszubildender werde ich von meinen Kollegen in die Prozesse und Entscheidungen involviert und fühle mich als Teil des Teams.“ Sein Ziel ist, eine verkürzte HoFa-Ausbildung anzuschließen und sich somit alle Wege in der Hotellerie offen zu halten. Das Westin Grand Frankfurt sichert dabei allen Azubis eine unbefristete Anstellung nach Prüfungsabschluss zu.



Aus- und Fortbildung im The Westin Grand Frankfurt



Das Westin Grand Frankfurt bietet ihren jungen Mitarbeitern neben einer fundierten Ausbildung weitere attraktive Vorzüge: Freie Zeit an den Berufsschultagen, extra Urlaubstage und zusätzliche Fachtrainings, wie Digitalisierung-, Wein- und Kniggeschulungen. Darüber hinaus haben die besten Azubis im 2. Lehrjahr die Möglichkeit an einem zweiwöchigen Hotelaustausch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie an der Marriott-Azubi-Konferenz mit Karriere-Workshops und Seminaren teilzunehmen.



Westin Hotels & Resorts



Bei Westin Hotels & Resorts, seit über einem Jahrzehnt führend in Wellness und Hotellerie, stehen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter im Fokus. Die Markenphilosophie erwacht durch die sechs Säulen des Wellbeing zum Leben: Feel Well, Work Well, Move Well, Eat Well, Sleep Well und Play Well. In über 200 Hotels und Resorts in fast 40 Ländern und Regionen, können Gäste unter anderem folgende Angebote erleben: das legendäre Heavenly Bed, RunWESTIN, den New Balance Sportequipment-Verleih, leckere und gehaltvolle SuperFoodsRx Gerichte, den innovativen Arbeitsraum Tangent und das Heavenly Bad und Heavenly Spa. Die Westin Hotels und Resorts nehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.westin.com sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.



Marriott International



Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) hat seinen Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, und umfasst ein Portfolio von 30 führenden Hotelmarken mit mehr als 7.000 Häusern in 130 Ländern und Territorien, die direkt und als Franchise sowie als lizensierte Timeshare-Anlagen weltweit betrieben werden. Das Unternehmen bietet jetzt ein Reiseprogramm an, Marriott Bonvoy ™, das Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest® (SPG) ersetzt. Weitere Informationen unter www.marriott.de sowie aktuelle Unternehmens-News auf www.marriottnewscenter.com; außerdem auf Facebook sowie unter @MarriottIntl auf Twitter und Instagram.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (