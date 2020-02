The Westin Grand Frankfurt

Das Westin Grand Frankfurt, mit seinen 371 geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten, liegt zentral in der Innenstadt nur wenige Minuten von der berühmten Einkaufsmeile Zeil entfernt. Drei Restaurants und eine Bar im Haus sorgen für eine einmalige kulinarische Vielfalt. Der Westin Club lädt Gäste bestimmter Zimmerkategorien zum Arbeiten, Relaxen oder auf einen Snack ein. Das GrandSeven ist für seine ausgezeichneten Cocktails bekannt, besticht aber auch durch seine internationale Küche mit z.B. argentinischem Premium-Beef, trockengereift im hauseigenen Fleischreifeschrank. Events wie die After Work Partys oder SoundBites@GrandSeven runden das Angebot im GrandSeven ab. Chinesische Spezialitäten stehen im Restaurant SanSan, japanische im Sushimoto auf der Karte. Das Frühstücks-Restaurant motions kann auch als Event-Location oder für geschlossene Gesellschaften zum Mittag- oder Abendessen gebucht werden. Hier findet auch der beliebte Sonntags-Brunch statt. Für Meetings, Tagungen und festliche Bankette stehen 13 Veranstaltungsräume mit Tageslicht zur Auswahl. Sportbegeisterte kommen im rund um die Uhr geöffneten Westin Workout® mit hochmodernen Geräten auf ihre Kosten. www.westingrandfrankfurt.com



Westin Hotels & Resorts

Bei Westin Hotels & Resorts, seit über einem Jahrzehnt führend in Wellness und Hotellerie, stehen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter im Fokus. Die Markenphilosophie erwacht durch die sechs Säulen des Wellbeing zum Leben: Feel Well, Work Well, Move Well, Eat Well, Sleep Well und Play Well. In über 200 Hotels und Resorts in fast 40 Ländern und Regionen, können Gäste unter anderem folgende Angebote erleben: das legendäre Heavenly Bed, RunWESTIN, den New Balance Sportequipment-Verleih, den innovativen Arbeitsraum Tangent und das Heavenly Bad und Heavenly Spa. Die Westin Hotels und Resorts nehmen am Bonusprogramm Marriott Bonvoy teil. Weitere Informationen unter www.westin.com sowie auf Facebook, Instagram und Twitter.

Marriott International



Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), mit Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, verfügt über ein Portfolio von mehr als 7.000 Hotels in 130 Ländern und Territorien und umfasst direkt und als Franchise betriebene Häuser sowie lizensierte Vacation Ownership Resorts unter dem Dach 30 führender Marken. Mit Marriott BonvoyTM bietet das Unternehmen nun ein Bonusprogramm an, das Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest® ersetzt. Weitere Informationen unter www.marriott.de sowie aktuelle Unternehmens-News auf www.marriottnewscenter.com; außerdem auf Facebook sowie unter @MarriottIntl auf Twitter und Instagram.