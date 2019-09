Pressemitteilung BoxID: 768811 (The Walt Disney Company (Germany) GmbH)

Gruseliger Halloween-Spaß in Disneyland Paris

Von 28. September bis 03. November 2019

Vom 28. September bis zum 03. November 2019 kehrt der Spuk zurück nach Disneyland Paris. Die Halloween Saison wird bei den Gästen für schaurig-schöne Momente sorgen, denn neue Shows und Attraktionen garantieren beste Unterhaltung. Eine einzigartige und gespenstische Atmosphäre entsteht durch die Disney Bösewichte, in deren Show Ursula, die böse Seehexe aus Arielle, im Mittelpunkt stehen wird. Auch Micky und seine Freunde begeben sich vom 28. September bis zum 03. November 2019 wieder auf ein spannendes Abenteuer in Disneyland Paris.



Die Show der Disney Bösewichte mit Ursula



Die Disney Bösewichte sorgen bei den Gästen der Halloween Saison immer für eine Überraschung und in diesem Jahr wird Ursula, die teuflische Seehexe im Fokus einer neuen Show stehen.



Herbstliche Parade mit Micky und seinen Freunden



Micky und Minnie werden gemeinsam mit Donald, seinen Neffen Tick, Trick und Track, Daisy, den drei kleinen Schweinen und vielen weiteren Figuren an der farbenfrohen „Micky’s Halloween Party“ Halloween-Parade teilnehmen. Die Gäste können sich zudem wieder auf „Mickey's Illusion Manor" freuen.



Exklusive Meet & Greets mit Disney Figuren



Auch Minnie, Stitch und viele mehr werfen sich in ihre besten Halloween-Outfits und stehen für Fotos mit den Gästen bereit. Wer einmal einen Disney Bösewicht hautnah erleben möchte, auf den wartet im Dornröschenschloss die dunkle Fee Malefiz.



Für das besondere Halloween Feeling sorgen Kürbisse und Geister, die Disneyland Paris Besucher von der Main Street bis hin zum Dornröschenschloss begleiten werden. Auch einige Attraktionen erscheinen in einem gruseligeren Anstrich als zuvor: Erst im Mai wurde Phantom Manor wiedereröffnet und hält nun viele Überraschungen und spannende Abenteuer für Gäste bereit. Für noch mehr Spannung sorgt die neue Version des The Twilight Zone Tower of Terror™, eine der Top-Attraktionen im Walt Disney Studios Park.



Die Halloween Saison findet vom 28. September bis zum 03. November 2019 in Disneyland Paris statt. Mehr Informationen unter: https://www.disneylandparis.com/...



Disneyland Paris

Als Europas Touristenziel Nummer eins hat Disneyland Paris seit der Eröffnung 1992 über 320 Millionen Besucher gezählt. Die Anlage verfügt über zwei spektakuläre Themenparks (Disneyland Park und Walt Disney Studios Park) und acht Disney Hotels und Resorts mit 5.800 Zimmern (über 2.700 Zimmer stehen in ausgewählten und angeschlossenen Hotels zur Verfügung). Zwei Full-Service-Kongresszentren und ein erstklassiger 27-Loch-Golfplatz sind ebenfalls vorhanden. Die Anlage ist auch die Heimat von Disney Village - einer der größten Unterhaltungskomplexe in der Region Ile-de-France. Auf über 30.000m² bietet Disney Village Themenrestaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Kinos. Disneyland Paris umfasst 59 Attraktionen, 63 Geschäfte und 55 Restaurants.

