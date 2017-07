Disneyland Paris ist Gastgeber des Junior Ryder Cups 2018

Der Junior Ryder Cup 2018 wird im kommenden Jahr erstmals in Disneyland Paris ausgetragen. Am 24. und 25. September 2018 zeigt dort die nächste Generation der Golfelite ihr Können. Zur offiziellen Verkündung besuchte der Sieger der European Tour Renato Paratore Disneyland Paris und zeigte seinem großen Fan Goofy wie man den Golfschläger schwingt.



Golf Disneyland als nächster Austragungsort des Junior Ryders Cup bietet einen hervorragende Golfplatz, welcher für Meisterschaften wie diese geeignet ist. Darüber hinaus unterstreicht der Standort auf dem Gelände des Disneyland Paris in besonderer Weise den familienorientieren Aspekt dieses Turniers, das großen Wert auf die Nachwuchsarbeit legt. Golf Disneyland war bereits in der Vergangenheit Gastgeber für prestigereiche Golfturniere wie die European Challenge Tour 1993 und die Challenge de France 2011.



Der Italiener Renato Paratore, bislang jüngster Sieger der European Tour, schwärmte nach seinem Besuch über den nächsten Austragungsort: „Ich habe viele gute Erinnerungen an Disneyland Paris. Ich bin mit meiner Mutter hierhergekommen, als ich ein Kind war. Danach war ich einmal mit meinen Junior Ryder Cup Teamkollegen in den Parks - wir hatten viel Spaß! Bislang hatte ich noch nicht die Möglichkeit, auf dem Golfplatz zu spielen, aber ich habe nur Gutes gehört - und ich bin sicher, dass die Teams im nächsten Jahr wirklich gerne hier spielen werden. "



Der Junior Ryder Cup ist ein alle zwei Jahre stattfindender Wettbewerb zwischen europäischen und amerikanischen Nachwuchsgolfern. Die Golfverbände aus den USA und Europa stellen dafür jeweils zwölf Spieler, bestehend aus sechs Jungen und sechs Mädchen unter 18 Jahren. Paratore gewann zweimal in 2012 und 2014 den Junior Ryders Cup und spielte sich in nur drei Jahren an die Spitze des Profigolfs. Über den Junior Ryders Cup sagt er: „Es war eine tolle Erfahrung für mich, die Möglichkeit zu haben, Europa auf diesem Turnier zu vertreten und gegen einige der weltweit führenden Golfer zu spielen: Für mich als Teenager war das einfach brillant. Die beiden Turniere in so jungen Jahren gespielt zu haben, hat mich auf unvergleichliche Weise auf die Art von Herausforderungen vorbereitet, denen ich mich jetzt stellen muss."



Der Junior Ryder Cup 2018 findet vom 24. – 25. September 2018 im Golf Disneyland in Disneyland Paris statt.

Mit mehr als 320 Millionen Besuchern seit seiner Eröffnung 1992 ist Disneyland Paris das führende Reiseziel in Europa (13.4 Millionen Besucher im Jahr 2016). Zum Resort gehören zwei einzigartige Themenparks, Disneyland Park und Walt Disney Studios Park, sieben Disney- Themen-Hotels mit etwa 5.800 Zimmern sowie 2.700 Zimmer in Partner-Hotels, zwei Convention Center mit modernster Technik und ein 27- Loch Golfplatz. Darüber hinaus bietet Disneyland Paris mit dem Disney Village eines der größten Unterhaltungszentren in der Ile-de-France Region: Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern finden sich hier Restaurants, Geschäfte und ein Multiplex-Kino. Insgesamt sorgen 59 Attraktionen, 63 Geschäfte und 55 Themenrestaurants für unvergessliche Erinnerungen bei Jung und Alt.

