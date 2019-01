Disneyland Paris: Neue Details zu Disney's Hotel New York ® - The Art of Marvel

09.01.19

Am vergangenen Wochenende enthüllte Disneyland Paris das Logo des neuen Disney´s Hotel New York – The Art of Marvel und gab neue Details bekannt. Wiedereröffnet wird das Hotel nach dem Umbau im Sommer 2020.



Disney´s Hotel New York – The Art of Marvel wird an ein luxuriöses und modernes Hotel in Manhattan erinnern. Das Innendesign ist elegant und kosmopolitisch im Stil von Tony Stark und dem Avengers-Hauptquartier. Außerdem präsentiert es die „Art of Marvel" auf moderne Art. Exklusives Interieur schmückt die Wände von Zimmern und Suiten. In den öffentlichen Bereichen sind verschiedene Kunstwerke ausgestellt, die die vielfältige Kunst des Marvel Universums zeigen: Comic-Kunst, Film, Design, Skulpturen, Kostüme – alle Teile inszeniert wie in einer modernen New Yorker Kunstgalerie.



Das Hotel bietet 476 Standardzimmer, 65 Executive-Zimmer und acht Standard-Suiten. Die Einrichtung der Zimmer spiegelt den anspruchsvollen urbanen Stil von Tony Starks Geschmack wider, wobei die Farbgebung an seinen Iron Man-Anzug und die Kunst an die Marvel Superhelden erinnern.

Die einzigartigen Suiten werden durchwegs mit Marvel- sowie New York City-Motiven gestaltet. Hierfür wird ein Marvel-Künstler beauftragt, atemberaubende Kunstwerke mit den Superhelden zu kreieren.



Dieses Hotel vereint New Yorker Flair und Marvel in einer anspruchsvollen und unterhaltsamen Umgebung, welche die „Art of Marvel“ auf eine neue und aufregende Weise präsentiert. Das Disney Hotel New York - The Art of Marvel wird im Sommer 2020 eröffnet.



Ein Aufenthalt in einem der Disney Hotels bietet die Möglichkeit, den Zauber der Parks rund um die Uhr zu erleben. Jedes Hotel ist individuell gestaltet und garantiert einzigartige Erlebnisse. Seit 1992 begrüßt Disney´s Hotel New York Millionen Gäste und ließ sie das Design des Architekten Michael Graves erleben und die Atmosphäre des Big Apple spüren



Wachsende Marvel Präsenz in Disneyland Paris

Im Februar 2018 gab The Walt Disney Company Pläne für eine mehrjährige Expansion für Disneyland Paris bekannt. Die Neuentwicklung beinhaltet eine Umgestaltung des Walt Disney Studios Park und drei neue Bereiche, die auf Marvel, Frozen und Star Wars basieren. In dem neuen Marvel Bereich können die Gäste den Helden auf neue und aufregende Weise begegnen, von den mystischen Künsten von Doctor Strange bis hin zu den Schwerkraft-Tricks von Spider-Man. Die Gäste erleben außerdem die neuesten Pym-Technologien mit Ant-Man and the Wasp und werden begeistert sein, wenn Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Captain America und viele weitere Helden in Aktion treten.



Besucher von Disneyland Paris müssen jedoch nicht auf das neue Themenland warten, um Marvel zu erleben. Nach der ersten Marvel Saison im letzten Sommer kehren Captain America, Spider-Man, Guardians of the Galaxy und Black Widow im März 2019 zurück. Dazu kommen neue Helden wie Captain Marvel und Groot von Guardians der Galaxie.





